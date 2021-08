6:4 gegen Bietigheim: Starkes Mitteldrittel reicht zum Sieg

ERC Ingolstadt gewinnt sein Testspiel in Latsch (Südtiroal) gegen den DEL-Neuling Bietigheim Steelers mit 6:4

Der ERC Ingolstadt hat am Donnerstagnachmittag sein erstes von insgesamt zwei Vorbereitungsspielen während des Trainingslagers in Latsch (Südtirol) gewonnen. Gegen den DEL-Aufsteiger Bietigheim Steelers, bei dem die Panther auch die Hauptrunde 2021/2022 am 10. September eröffnen werden, kam das Team von Trainer Doug Shedden zu einem 6:4 (1:3, 4:0, 1:1)-Erfolg. Am Samstag (19.30 Uhr) trifft der ERCI auf den HC Bozen.

Nachdem Brandon DeFazio die Oberbayern früh in Führung gebracht hatte (3.), drehten Robert Kneisler (12.), Fabian Pokorny (15.) und Riley Sheen (19./PP) das Match bis zur ersten Drittelsirene. Doch im zweiten Durchgang kam die Offensiv-Maschinerie der Panther richtig ins Rollen und machte durch Tore von Chris Bourque (25./PP), Daniel Pietta (26.), Justin Feser (34.) und Mirko Höfflin (39.) aus einem Rückstand eine Zwei-Tore-Führung, die Jerome Flaake im Schlussabschnitt sogar auf 6:3 ausbaute. Den Schlusspunkt setzten schließlich die Bietigheim Steelers durch Evan Jaspers in doppelter Überzahl. (nr)

ERC Ingolstadt: Rämö – Marshall, Wagner; Bodie, Warsofsky; Quaas, Hüttl; Gnyp, Jobke – Höfflin, Pietta, Flaake; Simpson, Aubry, Bourque; DeFazio, Dubé, Feser; Dietz, Henriquez-Morales, Stachowiak. – Tore: 1:0 DeFazio (3.), 1:1 Kneisler (12.), 1:2 Pokorny (15.), 1:3 Sheen (19./PP), 2:3 Bourque (25./PP), 3:3 Pietta (26.), 4:3 Feser (34.), 5:3 Höfflin (39.), 6:3 Flaake (47./PP), 6:4 Jasper (59./PP2).