vor 5 Min.

ERC Ingolstadt: Auf Krücken in den Urlaub

Plus Nach dem Halbfinal-Aus in Berlin mischen sich beim ERC Ingolstadt Enttäuschung, Stolz und die Erkenntnis: Am Ende hat auch die Kraft gefehlt. Nun werden Körper geflickt und Papiere unterschrieben – auch die des Trainers Doug Shedden?

Von Fabian Huber

Am Ende blieben vom ERC Ingolstadt nur ein paar kalte Portionen Hühnchen mit Nudeln und gedämpftem Gemüse zurück. Geschäftsführer Claus Liedy blies zwei Frust-Zigaretten in den böigen Berliner Wind. Ein Spieler nach dem anderen trottete mit hängendem Kopf in den Shuttle-Bus. Hunger hatten die Wenigsten. Die Styroporboxen mit der Sportlernahrung dampften also langsam aus. Stattdessen hievten Vereinsangestellte zwei Kästen Bier aus dem Inneren der Arena, gekühlt mit Schneematsch von vermutlich genau jener Eisfläche, auf der die Ingolstädter soeben, an diesem Freitagabend, ihr Saisonende hatten hinnehmen müssen.

