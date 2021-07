Claus Liedy: „Erneute Geisterspiel-Saison wäre eine Katastrophe“

Plus Mit welchem Geld bekommt der ERC Ingolstadt eigentlich seinen hochkarätigen Kader zusammen? Geschäftsführer Claus Liedy über das „Sparen bis aufs Blut“, wichtige Zahlen und die alles entscheidende Fanfrage

Die Geschäftsstelle des ERC Ingolstadt ist gut frequentiert. Sportdirektor Larry Mitchell sitzt in seinem Büro und sinkt auf seiner Lehne leicht nach hinten. Plötzlich kommt Hans Detsch, der von Mitchell keinen Vertrag mehr bekommen hat, und verabschiedet sich von den Klubmitarbeitern. In einem Besprechungsraum empfängt Geschäftsführer Claus Liedy die Neuburger Rundschau zum Interview.