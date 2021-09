ERC Ingolstadt

18:20 Uhr

Die zwei Gesichter des ERC Ingolstadt

Plus Trainer und Spieler rätseln, warum die Panther starken Dritteln sehr schwache folgen lassen. Doug Shedden will im Derby in Augsburg an seinen Reihenumstellungen während des Spiels gegen Düsseldorf festhalten.

Von Benjamin Sigmund

Eigentlich könnte die Welt beim ERC Ingolstadt nach den jüngsten beiden Siegen, die jeweils nach Verlängerung errungen wurden, in Ordnung sein.

