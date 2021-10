ERC Ingolstadt: Der Druck auf Doug Shedden wächst

Plus Der Trainer trifft mit dem ERC Ingolstadt nach vier Niederlagen hintereinander am Dienstag auf Krefeld. Probleme gibt es vorne wie hinten. Steht Youngster Jonas Stettmer im Tor?

Für die Spieler des ERC Ingolstadt stand einem Tag nach dem ernüchternden 3:6 in Berlin ein freiwilliges Training auf dem Programm. 19 Profis – darunter drei Torhüter – nutzten die Gelegenheit, sich vor der nächsten Partie am Dienstag (19.30 Uhr) daheim gegen die Krefeld Pinguine die Müdigkeit aus den Beinen zu laufen.