ERC Ingolstadt: Schlauköpfe, keine Hooligans

Plus Mit einem 3:2-Penaltysieg gegen Wien beendet der ERC Ingolstadt seine Saisonvorbereitung. Welche drei Problemzonen das Team noch in den Griff kriegen muss.

Vielleicht erst einmal zur beruhigenden Erkenntnis: Karri Rämö kann es noch. Die schnellen Rutscher vom einen zum anderen Pfosten, die Linie entlang. Sogenannte „Desperation Saves“ (Verzweiflungsparaden) waren immer das Markenzeichen des ehemaligen NHL-Stammtorhüters gewesen. Verzweifelt aber waren gegnerische Stürmer zuletzt eher selten, wenn der Finne im ERCI-Tor stand. Rämö (35) wirkte während der Saisonvorbereitung oft hölzern, schwach in der Reboundkontrolle.