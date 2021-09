Leon Hüttl: „Das war überwältigend“

Plus Leon Hüttl zählt zu den positiven Überraschungen beim ERC Ingolstadt. Der 21-jährige Verteidiger spricht über die bisherige Saison, seinen Karriereweg und ein Trainingscamp in Edmonton.

Leon Hüttl zählt zweifellos zu den positiven Überraschungen beim ERC Ingolstadt. Der 21-jährige Verteidiger, der vor der Saison aus Frankfurt zu den Panthern wechselte, zählt zum Stammpersonal und stand bisher im Durchschnitt elf Minuten auf dem Eis. Die Neuburger Rundschau hat sich vor dem Spiel des ERC am Freitag (19.30 Uhr) in Nürnberg mit Hüttl über die bisherige Saison und seinen Karriereweg unterhalten.