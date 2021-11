ERC Ingolstadt

17:45 Uhr

Simon Gnyp: Auf der Karriereleiter weiter nach oben

Steuerte beim 5:2-Derbysieg am Dienstag gegen die Augsburger Panther einen Assist bei: Ingolstadts Verteidiger Simon Gnyp, der immer besser in Schwung kommt.

Plus Simon Gnyp hat sich in der Verteidigung des ERC Ingolstadt mit guten Leistungen festgespielt. Wie der 20-Jährige den kommenden Gegner Bietigheim Steelers einschätzt und mit welchem Ziel er in diese Partie geht.

Von Max Danhauser

Simon Gnyp wirkt glücklich. Glücklich, weil er ein gutes Spiel am Dienstag gegen die Augsburger Panther gemacht hat und sein Team das Derby mit 5:2 für sich entscheiden konnte. Am Erfolg des ERC war der 20-jährige Verteidiger allerdings auch nicht unbeteiligt: An der eigenen blauen Linie bekommt er den Puck, spielt einen Pass auf nach vorne auf Justin Feser. Dieser passt weiter zu Frederik Storm, der die Scheibe unter die Latte hämmert.

