ERC Ingolstadt komplettiert Kader für neue Eishockey-Saison

Ein Bild, das es in der anstehenden DEL-Saison 2020/2021 wohl nicht geben dürfte: Die Mannschaft des ERC Ingolstadt feiert nach der Schlusssirene einen Erfolg gemeinsam mit ihren treuen Anhängern in der Saturn-Arena im März 2020.

Vor dem Auftakt der DEL-Saison gegen Augsburg in zwei Wochen ist das Team des ERC Ingolstadt nun komplett.

Der ERC Ingolstadt hat seinen Kader für die neue Saison der Deutschen Eishockey Liga ( DEL) komplettiert. Die Oberbayern verpflichteten Stürmer Brandon DeFazio von Kometa Brno aus Tschechien, wie am Samstag mitgeteilt wurde. Der 32 Jahre alte Kanadier war in seiner Karriere vor allem in der unterklassigen nordamerikanischen AHL aktiv, bestritt in der Zeit aber auch zwei Partien in der NHL für die Vancouver Canucks. Er ist der 25. Spieler im Ingolstädter Kader.

Auftakt des ERC gegen Augsburg am 20. Dezember

Tags zuvor hatte der ERC Emil Quaas von Red Bull München als letzten Verteidiger verpflichtet. Für die Ingolstädter beginnt die DEL-Saison am 20. Dezember gegen Augsburg. (dpa/lby)

