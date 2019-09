vor 19 Min.

Ein Pielmeier ist zu wenig

Der Torhüter des ERC Ingolstadt zeigt gegen die Adler Mannheim eine starke Leitung. Zu einem Punktgewinn reicht es für die Panther bei der 1:2-Pleite dennoch nicht.

Von Benjamin Sigmund

Doug Shedden wusste genau, wem er an diesem Tag ein Sonderlob auszusprechen hatte. „Timo Pielmeier hat heute wirklich erstklassig gehalten“, meinte der ERC-Trainer, um verärgert hinzuzufügen: „Es ist frustrierend, wenn dann andere Spieler Fehler machen, die sofort zu Gegentoren führen.“ Weil die Offensive selbst nur einmal erfolgreich war, verlor der ERC Ingolstadt trotz einer verbesserten Defensivleistung gegen die Adler Mannheim mit 1:2 und bleibt Tabellenletzter der Deutschen Eishockey-Liga.

Auch Pielmeier selbst war bewusst, dass er ein überzeugendes Spiel gezeigt hatte. „Die Jungs haben gesehen, dass ich keinen schlechten Tag hatte.“ Nur Zählbares ist für die Panther erneut nicht herausgesprungen. Trotz der vierten Pleite im vierten Heimspiel will der Torhüter Positives aus dem Spiel mitnehmen. „Wir können uns keine Vorwürfe machen, haben gut als Mannschaft agiert.“ Gerade das Unterzahlspiel habe gut funktioniert.

ERC Ingolstadt: Mannheim dominiert das Spiel

Dennoch bleibt festzuhalten, dass Mannheim die Partie verdient gewann. In einigen Phasen war deutlich zu erkennen, warum Mannheim deutscher Meister ist und erneut hoch gehandelt wird. Dann taumelten die Panther wie ein angeschlagener Boxer durch die eigene Zone, taten sich schwer, sich zu befreien. Zum einen in den ersten zehn Minuten des Spiels, als die Adler viel Druck ausübten und zu guten Chancen durch Tim Stützle (1.), Brent Raedeke (6., 9.), Phil Hungerecker und Marcel Goc (10.) kamen. Auch zu Beginn des Mittelabschnitts tat sich der Eindruck auf, der ERC agiere in Unterzahl, obwohl auf dem Eis Gleichzahl herrschte.

Doch es gab auch Phasen, in denen die Panther ihre spielerische Unterlegenheit mit Kampfgeist wettmachten, die Partie offen gestalteten und selbst zu Chancen kamen. Möglichkeiten boten sich Sean Sullivan nach einem Konter (15.) und Ville Koistinen (26.). Beide fanden in Adler-Goalie Dennis Endras ihren Meister. Sein Gegenüber Pielmeier überzeugte ebenso, brachte Mannheim zwischendurch zur Verzweiflung. Sprechchöre des Publikums verdiente sich der ERC-Goalie, als er seinen Stock reaktionsschnell dazwischen brachte, als Ben Smith in doppelter Mannheimer Überzahl nur noch ins leere Tor einzuschieben brauchte (32.). Machtlos war Pielmeier allerdings, als Matthias Plachta aus kurzer Distanz einschob (37.). Der Panther-Defensive war es zuvor nicht gelungen, Nicolas Krämmer entscheidend zu stören und den Puck aus der Gefahrenzone zu befördern. Die Mannheimer Klasse blitzte 72 Sekunden später erneut auf. Tommi Huhtala musste nach einem Querpass von Smith nur noch den Schläger zum 0:2 hinhalten (38.).

ERC Ingolstadt: Kris Foucault verkürzt

Wer nun meinte, das Spiel sei entschieden, sah sich getäuscht. Kris Foucault staubte nach einem Schuss von Dustin Friesen zum 1:2 ab (42.) und hauchte dem Heimteam neues Leben ein. Fabio Wagner, dessen abgefälschter Schuss knapp am Gestänge vorbeisauste (50.), und Jerry D’Amigo (50.) hatten den Ausgleich auf dem Schläger. Mannheim hätte ebenso noch treffen können. Goc (48.) und Raedeke vergaben (50.).

Nach der fünften Niederlage hintereinander findet sich der ERC am Tabellenende wider. Trotz der Leistungssteigerung gegen Mannheim weiß Shedden, worauf es in Augsburg (Mittwoch, 19.30 Uhr) und gegen Bremerhaven (Freitag, 19.30 Uhr) ankommt. „Im Eishockey zählen Ergebnisse. Wir müssen gewinnen und in der Tabelle klettern.“ Den Schlüssel dafür hat Timo Pielmeier erkannt: „Jeder hat solche Phasen schon einmal durchgemacht. Jetzt zeigt sich, wer charakterstark ist.“ Zwingend erforderlich sei, so der Goalie, in jedem einzelnen Spiel die gleiche Einstellung an den Tag zu legen wie gegen Mannheim.

ERC Ingolstadt Pielmeier – Wagner, Koistinen; Schütz, Edwards; Sullivan, Friesen; Jobke –Collins, Taticek, D’Amigo; Simpson, Olson, Bailey; Foucault, Olver, Elsner; Mashinter, Wohlgemuth, Detsch – Zuschauer 3745 Tore 0:1 Plachta (37.), 0:2 Huhtala (38.), 1:2 Foucault (42.),.

