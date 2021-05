Eishockey-WM

21:19 Uhr

Fabio Wagner: „Viertelfinale muss das Ziel sein“

Plus Ingolstadts Kapitän Fabio Wagner bestreitet seine erste Weltmeisterschaft mit dem deutschen Nationalteam. Wie der 25-Jährige die Kurz-Quarantäne in Riga erlebt hat und wie wichtig der Auftakt am Freitag gegen Italien ist.

Von Dirk Sing

Mit dem Gruppenspiel gegen Italien startet die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft am Freitag (15.15 Uhr) in die Weltmeisterschaft in Riga (Lettland). Mit dabei ist auch Fabio Wagner, Kapitän des ERC Ingolstadt, während sein ehemaliger Mannschaftskollege Tim Wohlgemuth den Sprung in den Kader nicht schaffte.

