Fabio Wagner: „Das würde schlichtweg nicht funktionieren“

Plus Bei Kapitän Fabio Wagner ist der Ärger über die Niederlage in Düsseldorf noch nicht verraucht. Der Kapitän des ERC Ingolstadt fordert am Samstag gegen Köln eine Leistungssteigerung und blickt bereits voraus.

Auch zwei Tage nach dem „unglücklichen“ Auftritt bei der Düsseldorfer EG war Fabio Wagner noch sichtlich angesäuert. Der Kapitän des ERC Ingolstadt schüttelte immer wieder mit dem Kopf, wenn er auf das Gastspiel im ISS-Dome zu sprechen kommt. Gerade im zweiten Drittel, so der 25-Jährige, habe seine Mannschaft eine „richtig gute Leistung“ abgeliefert und mit einer 4:2-Führung den Grundstein zum zweiten Sieg innerhalb von 48 Stunden gegen die Rheinländer gelegt. Doch was er und seine Teamkollegen dann im Schlussabschnitt auf der Eisfläche fabrizierten, „darf einem Team mit unseren Qualitäten schlichtweg nicht passieren“.

Tat es aber. Innerhalb von 16 (!) Sekunden gelang den Düsseldorfern zunächst der Ausgleich, ehe diese schließlich knapp fünf Minuten später auch noch den 5:4-Siegtreffer erzielten. „Wir sind im letzten Drittel deutlich zu passiv geworden und nahezu komplett von unserem Spielplan abgekommen“, weiß Wagner. Warum das der Fall war, kann sich der gebürtige Landshuter aber „auch nicht richtig erklären. Fakt ist jedoch, dass wir aus dieser bitteren Erfahrung lernen und die richtigen Schlüsse ziehen müssen, damit uns so etwas im weiteren Saisonverlauf nicht noch einmal passiert“.

Ingolstadt kassiert gegen Nord-Teams mehr Gegentore als gegen Süd-Mannschaften

Überhaupt wirken die Panther jedoch – seit es gegen die Kontrahenten der Nord-Gruppe geht – weniger konsequent und zielstrebiger als noch in weiten Teilen der Süd-Gruppe. „Es stimmt, wir haben in der Tat etwas den Faden verloren“, bestätigt Wagner – was vor allem ein Blick auf die Gegentor-Statistik zeigt: Kassierte der ERCI gegen die Süd-Mannschaften durchschnittlich nur 2,5 Gegentreffer im Schnitt, so sind es bislang gegen die Nord-Teams 3,4. „Es ist kein Geheimnis, dass wir aktuell zu viele Tore kassieren. Darüber hinaus ist auch unser Unterzahlspiel etwas schwächer geworden“, so Wagner und fordert: „Daran müssen wir definitiv arbeiten und wieder deutlich schlauer agieren.“ Was den Panther-Kapitän optimistisch stimmt: „Gegen den Nord-Spitzenreiter Eisbären Berlin haben wir in beiden Partien gezeigt, dass wir sehr wohl in der Lage sind, speziell in der Defensive unseren Job sehr gut zu machen. Und genau das sollten wir jetzt auf die noch verbleibenden Hauptrunden-Partien übertragen.“

Die Gelegenheit dazu bietet sich den Schanzern in naher Zukunft reichlich. Nicht weniger als sechs Begegnungen – darunter zwei „Back-to-Back-Games“ (zwei Spiele innerhalb von 24 Stunden) – stehen in den kommenden neun Tagen auf dem Programm. Ein wahres Mammutprogramm, wie auch Wagner weiß: „Grundsätzlich machen mir diese sogenannten ’Back-to-Back-Games’ Spaß, da man einerseits im Rhythmus ist und andererseits ja ohnehin lieber spielt als trainiert.“ Aufgrund der dennoch hohen körperlichen Belastung sei es laut dem deutschen Nationalverteidiger „extrem wichtig, auf eine gute Regeneration zu achten. Denn wenn du körperlich nicht fit bist, fehlt dir am Ende auch die mentale Frische.“

Ausgeruhter Körper und mentale Frische für die Play-offs

Ein Umstand, der freilich vor allem in den (kurzen) Play-offs eine entscheidende Rolle spielen dürfte. Aber sind ein ausgeruhter Körper sowie mentale Frische überhaupt möglich, wenn das Viertelfinale – aller Voraussicht nach gegen RedBull München – bereits zwei Tage nach dem letzten Hauptrunden-Match beginnt? „Natürlich wäre es hilfreich, wenn wir die Play-off-Teilnahme so früh wie möglich endgültig unter Dach und Fach bringen würden“, meint Wagner, der allerdings gleichzeitig mahnend den Zeigefinger hebt: „Aber selbst danach können wir ja das Eishockey-Spielen nicht einstellen.“ Den plausiblen Grund liefert der etatmäßige Abwehr-Partner von Ben Marshall gleich hinterher: „Es ist eminent wichtig, mit einem guten Rhythmus und Gefühl in die Play-offs zu gehen. Wenn man zuvor auf die Bremse tritt, ist es – gerade gegen einen Kontrahenten wie München – unmöglich, den Schalter sofort wieder umzulegen. Das würde schlichtweg nicht funktionieren.“

Topscorer Wayne Simpson kehrt voraussichtlich zurück

Der erste von sechs noch verbleibenden Schritten in die richtige Richtung soll deshalb am Samstag (17.30 Uhr) in der heimischen Saturn-Arena gegen die Kölner Haie gemacht werden – zumal nach der 3:4-Hinspiel-Niederlage ohnehin noch eine Rechnung offen ist. „Die Haie sind offensiv erstklassig besetzt. Schon allein deshalb werden wir gezwungen sein, defensiv sehr kompakt und konsequent zu agieren. Genau das wird für uns der Schlüssel in dieser Partie sein“, so Wagner. Dabei kann Headcoach Doug Shedden voraussichtlich auch wieder auf seinen Topscorer Wayne Simpson zurückgreifen, der zuletzt in Düsseldorf aus privaten Gründen (seine Frau erwartet nach wie vor das erste Kind) fehlte. Zudem ist es auch gut möglich, dass Nico Daws den Platz im Panther-Gehäuse übernimmt. Das ließ Trainer Doug Shedden am Freitag durchblicken.

ERCI-Personalien

Seit Larry Mitchell als Sportdirektor beim ERC Ingolstadt das Sagen hat, sind Vertragslaufzeiten von Trainern oder Spielern – warum auch immer – wie ein Seitensprung. Doch in der Regel kommt beides irgendwann und irgendwie unverhofft ans Licht.

Das jüngste Beispiel lieferte die Vertragsverlängerung von Top-Verteidiger Mat Bodie (wir berichteten online in unserem ERCI-Special). Nachdem diese beim virtuellen Fanstammtisch am Donnerstagabend feierlich verkündet wurde, plauderte der Kanadier frei von der Leber weg, dass er sich darauf freue, noch „einige Jahre“ mit seinem Kumpel Wayne Simpson gemeinsam beim ERC Ingolstadt zu spielen. Spätestens da läuteten bei vielen Panther-Fans (hocherfreut) die Alarmglocken. Endgültig Gewissheit gab es schließlich, als Bodies Ehefrau Alex unmittelbar nach der offiziellen Bekanntgabe auf Social Media stolz verkündete, dass ihr Ehemann gleich um zwei Jahre verlängert habe.

Seine Zelte bei den Panthern abbrechen wird dagegen aller Voraussicht nach David Elsner. Der Angreifer, der seine sechste Spielzeit beim ERCI absolviert, bringt es im bisherigen Saisonverlauf in 29 Partien auf fünf Tore und sieben Assists. Nach einem Bericht der Eishockey News, der sich auch den Informationen unserer Zeitung deckt, soll der gebürtige Landshuter zum DEL-Konkurrenten Straubing wechseln. (disi)