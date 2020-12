vor 32 Min.

Ingolstadts Justin Feser darf in Augsburg als Center ran

Nach der Sperre von Daniel Pietta rückt der Neuzugang in die erste Sturmreihe. Im Tor steht am Freitag Michael Garteig, am Sonntag Nicolas Daws.

Der zweite und zugleich letzte Testspiel-Doppelpack vor dem DEL-Auftakt am 20. Dezember gegen die Schwenninger Wild Wings steht für den ERC Ingolstadt an diesem Wochenende auf dem Programm. Während die Oberbayern am heutigen Freitag (19.30 Uhr) bei den Augsburger Panthern gastieren, kommt es am Sonntag (14 Uhr) in der Saturn-Arena zum Rückspiel.

Für Ingolstadts Headcoach Doug Shedden geht es in diesen beiden „Panther-Duellen“ in erster Linie darum, „dass wir jetzt langsam aus unserem Sommer-Modus herauskommen, die Beine zum Laufen und somit die Intensität auf das Eis bringen, die gerade bei Punktspielen vonnöten sein wird“. Hatte der Kanadier in der Vorwoche noch einen „sehr engagierten“ Auftritt seiner Schützlinge im ersten Match gegen Straubing (3:4 n.P.) gesehen, zeigte er sich von der Darbietung rund 48 Stunden später in Niederbayern (1:3) weniger angetan. Zu allem Überfluss verlor er bei diesem von vielen Nicklichkeiten geprägten Derby auch noch seinen Neuzugang Daniel Pietta. Wie bereits berichtet, wurde der Ex-Krefelder nach einer „Affenarm-Geste“, welche die Liga als rassistische Beleidigung in Richtung des dunkelhäutigen Tigers-Verteidigers Sena Acolatse wertete, für insgesamt neun Test- und Punktspiele gesperrt.

Drei ERCI-Debüts am Freitag in Augsburg

Wenn dein Nummer-eins-Center über einen derart langen Zeitraum ausfällt, ist das natürlich schon ein großes Handicap“, sagt Shedden, der sich ansonsten über diesen Vorfall beziehungsweise das Urteil nicht äußern wollte. „Wir müssen jetzt einfach schauen, dass wir eine andere Lösung finden, die funktioniert“, so Shedden weiter. In Augsburg darf sich nun Justin Feser als Mittelstürmer zwischen Wayne Simpson und Frederik Storm versuchen. Seinen bisherigen Platz an de Seite von Louis-Marc Aubry und Petrus Palmu wird der jüngste Neuzugang Brandon DeFazio übernehmen, der am Donnerstag erstmals mit dem Team trainierte. Auch Neu-Verteidiger Emil Quaas und Youngster Samuel Soramies werden gegen den AEV debütieren. Im Tor wird am Freitag Michael Garteig, am Sonntag Nicolas Daws stehen. (disi)

