Jochen Reimer: „Es gab noch keine Gespräche“

Torhüter Jochen Reimer hat einen „holprigen“ Jahreswechsel hinter sich. Vor dem Derby am Freitag gegen Straubing spricht er über schwer verdauliche Arbeitstage, Silvester und einen Verbleib bei den Panthern

Von Fabian Huber

Herr Reimer, Sie sind nicht ganz so gut ins neue Jahr gerutscht, sondern haben die Drittelpausen beim Auswärtsspiel in Bremerhaven am Montag auf der Toilette verbracht. Was war da los?

Reimer: Seit dem München-Spiel am zweiten Weihnachtsfeiertag konnte ich nichts essen. Ich habe nicht nur die Drittelpausen, sondern auch den Großteil meiner Tage und Nächte auf dem Klo verbracht. Wahrscheinlich irgendein Virus. Nach dem Bremerhaven-Match war ich auch dementsprechend kaputt. Das war nicht die angenehmste Auswärtsfahrt. Aber ich habe es hinter mir und bin wieder fit.

Wie konzentriert man sich in so einem Fall überhaupt auf seinen Job auf dem Eis?

Reimer: Es bleibt einem ja nichts anderes übrig. Da muss man sich durchbeißen. Das gehört leider dazu. Irgendwie kriegt man das dann schon hin.

Apropos „torhüterspezifische Probleme“: Wie haben Sie eigentlich den Vorfall mit Timo Pielmeier erlebt, der vor Weihnachten einen Schuss durch die Maske abbekommen hat?

Reimer: Ich bin sofort über die Bande gesprungen und habe gewusst, dass ich jetzt ins Tor muss. Das war eine brutale Bombe. Die hat halt genau gepasst. Diesen Schuss trifft er vielleicht einmal von 100.000 Versuchen so. Das war unglücklich.

Eine solche Szene spielt für einen Torwart psychologisch keine Rolle?

Reimer: Nein. Da ist alles falsch gelaufen, was falsch laufen kann. Wir kriegen jeden Tag so viele Schüsse auf den Kopf. Das ist jetzt einmal passiert. Da darfst du dann auch nicht mehr ins Auto steigen oder dergleichen.

Ihr Trainer Doug Shedden ist an Silvester um 21.30 Uhr schlafen gegangen. Wie war es bei Ihnen?

Reimer: Nach den drei Partien ohne Essen war ich einfach fertig. Ich habe meiner Familie beim Raclette zugesehen, habe ein Stück Baguette gegessen und bin dann um 22.30 Uhr ins Bett gegangen. Dafür bin ich im neuen Jahr wieder gesund aufgewacht. Das war dann wichtiger.

Wenn Sie auf Ihr Jahr 2019 zurückblicken: Was sticht da heraus?

Reimer: Persönlich war es unser erstes volles Jahr mit unserem Sohn Magnus, was natürlich das Schönste ist, was einem passieren kann. Wir sind alle gesund, das ist die Hauptsache. Sportlich haben die Play-offs Spaß gemacht. Unser Ausscheiden nach einer 3:1-Führung gegen Köln war natürlich bitter. Im Großen und Ganzen war das Jahr 2019 aber durchaus erfolgreich. Da würde ich 2020 gerne weitermachen.

Sind Sie jemand, der sich konkrete Vorsätze zum Jahreswechsel nimmt?

Reimer: Ich glaube, da machen sich zu viele Leute zu viele Gedanken. Alles kommt, wie es kommen soll. So richtig planen kann man bei unserem Beruf sowieso nichts.

Das zeigt auch die Lage in Nürnberg, wo man sich nach dem Rückzug von Hauptsponsor Thomas Sabo um die finanzielle Situation sorgt. Ihr Bruder Patrick spielt schon lange bei den Ice Tigers. Ist das Thema bei Ihnen?

Reimer: Soweit ich informiert bin, geht es ja weiter – nur halt ohne Thomas Sabo. Das müssen die selbst klären, da habe ich wenig Einfluss drauf. Wir reden da nicht unbedingt großartig darüber. Das ist nicht mein Problem.

Von 19 Partien haben Sie in dieser Saison elf gewonnen. Statistisch hinken Sie Ihrer Bestform mit unter 91 Prozent Fangquote und einem Gegentorschnitt von 2,96 aber noch hinterher. Ihr Fazit zur bisherigen Spielzeit?

Reimer: Statistiken sind immer so eine Sache. Man kann auch tolle Statistiken haben und jedes Spiel verlieren. In meinem ersten Jahr hatte ich nur drei Siege. Wenn ich vier oder fünf Tore kriege und wir gewinnen trotzdem, dann ist das halt so. Ich versuche, der Mannschaft zu helfen, Spiele zu gewinnen. Das klappt im Moment ganz ordentlich. Alles andere – Gegentorschnitt, Fangquote – spiegelt nicht unbedingt die Leistung wider.

Am Freitag (19.30 Uhr) kommt mit den Straubing Tigers der Überraschungszweite. Sie haben die Panther schon zweimal besiegt. Was zeichnet dieses Team aus?

Reimer: Die haben eine super ausgeglichene Mannschaft, sich über die Jahre punktuell verstärkt und nie einen großen Umbruch gehabt. Und jetzt haben sie einen Trainer, von dem man im zweiten Jahr ganz klar die Handschrift sieht. Mit denen ist auf jeden Fall zu rechnen.

Sie waren noch bei keinem DEL-Verein länger als drei Jahre am Stück...

Reimer:...das ist richtig.

Muss der ERC Ingolstadt ab nächster Saison also ohne Jochen Reimer auskommen?

Reimer: (lacht) Das ist eine Frage, die man dem Manager stellen muss. Da habe ich im Moment keine Antwort drauf. Es gab noch keine Gespräche. Das ist jetzt gerade auch nicht so entscheidend. Wir haben jetzt wichtige Spiele. Und dann kann man wahrscheinlich in der nächsten Pause mehr dazu sagen.

ERCI in Kürze : Für das Heimduell am Freitag gegen die Straubing Tigers (19.30 Uhr) gibt es nur noch wenige Restkarten. „Sie haben eine unterschätzte Verteidigung, zwei gute Torhüter und – der große Unterschied zum Vorjahr – vier starke Reihen“, analysiert Panther-Coach Doug Shedden, der erst nach dem Vormittags-Skate entscheiden will, wer überzählig draußen bleibt. Sicher aussetzen wird Timo Pielmeier, der weiterhin an einer leichten Gehirnerschütterung laboriert und in ein paar Tagen zurückkehren soll.

