Jochen Reimer: „Es zählt nicht, wer im Tor steht“

Plus Der Torhüter spricht über seine Leistungen und die Lage in der Liga. Am Freitag trifft er mit dem ERC Ingolstadt auf Nürnberg – und seinen Bruder Patrick.

Jochen Reimer, Sie treffen im Freitagsspiel gegen Nürnberg mal wieder auf Ihren Bruder Patrick. Gibt es eine Frage, die Sie bezüglich dieses Duells nervt und die Sie nicht mehr hören können?

Reimer: Ja. Alle (lacht). Ob es eine Wette zwischen uns gibt, ob das Spiel etwas Besonderes ist oder zu wem unsere Eltern halten. Mittlerweile habe ich wirklich sämtliche Fragen gehört.

Daher stellen wir auch nur eine Frage zu diesem Thema. Wer hat in den direkten Duellen denn die Nase vorn?

Reimer: Puh. Ich glaube, ich. Als ich zwei Jahre in Wolfsburg gespielt habe, gingen die Partien eindeutig zu meinen Gunsten aus. Wahrscheinlich wird aber ein Statistik-Freak nachforschen, ob das auch stimmt (schmunzelt). Insgesamt wird die Bilanz wohl ziemlich ausgeglichen sein.

Sprechen wir lieber über Sie persönlich. Sie durften vier der jüngsten fünf Spiele im Tor stehen. Mit dieser Entwicklung dürften Sie sehr zufrieden sein?

Reimer: Ja, sicherlich. Ich will natürlich spielen, das steht außer Frage. Timo (Pielmeier, Anm. d. Red.) will das aber auch. Zuletzt durfte ich ran, weil wir mit mir im Tor drei- oder viermal gewonnen haben, was bei der Entscheidung des Trainers eine große Rolle spielt. Das wird sich auch wieder ändern und Timo wird mehr Spiele bekommen und gewinnen, was völlig in Ordnung ist. Letztlich zählt nicht, wer im Tor steht, sondern dass die Mannschaft Punkte holt. Der gemeinsame Erfolg ist wichtiger als der persönliche.

Dennoch dürften Sie mit Ihren Leistungen in dieser Saison zufrieden sein...

Reimer: Ich denke, damit kann ich durchaus zufrieden sein. Ich habe einige Siege auf dem Konto, worum es am Ende geht. Wir stehen auch wegen meiner Leistungen ganz gut da.

Unter anderem hat der ERC Ingolstadt die vergangenen fünf Heimspiele gewonnen. Davor war die Bilanz vor heimischem Publikum sehr schwach. Gibt es eine Erklärung für diese Steigerung?

Reimer: Nein. Das ist der Sport. Wir haben dafür am Anfang der Saison auswärts unsere Punkte geholt und uns daheim schwergetan. Mittlerweile ist es genau andersrum. Wir müssen unsere Punkte holen, egal wie und wo.

Welche Rolle spielt die Psyche bei der Heimserie?

Reimer: Mit Sicherheit spielt die Psyche bei einer Serie – positiv wie negativ – eine Rolle. Man geht einfach anders in ein Spiel. Als Beispiel dient unser 4:3-Sieg am vergangenen Sonntag gegen Bremerhaven. Wir wussten trotz des 1:2–Rückstands, dass wir die Partie noch drehen können, weil wir daheim stark sind. Vielleicht wäre uns das am Anfang der Saison nicht gelungen. Daher glaube ich schon, dass es etwas mit dem Kopf zu tun hat.

Schauen Sie eigentlich generell während der Saison auf die Tabelle?

Reimer: Ab und zu schaue ich schon darauf. Im Moment bringt es allerdings nicht so viel, auf die Tabelle zu schauen. Die Liga ist wahnsinnig eng. Zwischen Rang vier und neun liegen zwei Punkte, es geht brutal eng zu. Auch die schlechter platzierten Teams setzen immer wieder Ausrufezeichen. Auch gegen sie braucht man die Punkte nicht im Vorfeld einplanen. Umso wichtiger war der Sieg gegen Bremerhaven und sind die kommenden Spiele gegen die direkten Konkurrenten Nürnberg und Köln.

Wo sehen Sie den ERC Ingolstadt. Als Top-4, Top-6 oder Top-8-Team?

Reimer: München und Mannheim sehe ich trotz der zwischenzeitlichen Probleme der Adler außer Konkurrenz, das muss man anerkennen. Die Straubing Tigers haben einen unglaublichen Lauf, den sie sich erarbeitet haben. Dahinter ist alles offen. Daher ist es schwierig, zu sagen, ob wir nun eine Top 4-, 6-, 8- oder 10-Mannschaft sind. Wenn wir unsere Leistung bringen und konstant spielen, dann sind wir sicher vorne dabei. Wenn nicht, kann es auch schnell in eine andere Richtung gehen.

Nun steht das Derby gegen Nürnberg an. Was zeichnet die Mannschaft aus?

Reimer: Schlittschuhläuferisch ist Nürnberg sehr stark. Die Mannschaft ist ausgeglichen besetzt, hat einen guten Torwart und spielt diszipliniert. Mit Kurt Kleinendorst hat Nürnberg seit Saisonbeginn einen guten Trainer, der dem Team seinen Stempel aufgedrückt hat.

Kleinendorst ist aus privaten Gründen in seine Heimat gereist und wird in Ingolstadt nicht hinter der Bande stehen. Kann das einen Einfluss haben?

Reimer: Ich glaube, die Jungs wissen alle, was sie machen müssen. Der Co-Trainer auch. Daher wird es keinen Unterschied machen. Der Ausfall ist eher ein Ansporn, da die Jungs für ihren Trainer spielen wollen. Uns kann und sollte das nicht interessieren. Wir haben mit Nürnberg nach der klaren 1:5-Niederlage im ersten Spiel jedenfalls noch eine Rechnung offen.

Das Nürnberg-Spiel eingerechnet stehen in 22 Tagen zehn Spiele für die Panther an. Welche Auswirkungen hat dieses intensive Programm für die Spieler?

Reimer: Wir haben das jedes Jahr und sind es gewohnt. Körperlich ist das Programm sicherlich hart, uns macht das aber großen Spaß. Wir spielen lieber, als wir trainieren. Von mir aus könnten wir das ganze Jahr jede Woche drei Spiele bestreiten. Die Hallen sind in der Weihnachtszeit voll, die Stimmung ist gut. Für uns ist es die schönste Zeit.

Ist es auch eine entscheidende Zeit?

Reimer: Definitiv. In dieser Phase trennt sich die Spreu vom Weizen. Im Dezember sollte man sich keinen Durchhänger oder eine Schwächephase erlauben.