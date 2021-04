Louis-Marc Aubry: „Mein Hattrick ist sicherlich etwas Besonderes“

Plus Die Stimmen von Trainer Doug Shedden und den Profis des ERC Ingolstadt nach dem 4:3-Erfolg am Montagabend im ersten Play-off-Halbfinalspiel bei den Eisbären Berlin.

Der ERC Ingolstadt bleibt in den Play-offs 2021 der Deutschen Eishockey-Liga weiter ungeschlagen. Nach dem 2:0-Erfolg in der Viertelfinal-Serie gegen RedBull München kamen die Panther auch am Montagabend zum Halbfinal-Auftakt bei den Eisbären Berlin zu einem 4:3-Erfolg. Die Neuburger Rundschau hat sich nach der Partie bei den ERCI-Akteuren und Trainer Doug Shedden umgehört.

Doug Shedden, Trainer ERC Ingolstadt : „Wir haben bereits im ersten Drittel Daniel Pietta (Fingerverletzung nach einem geblockten Schuss, Anm. d. Red.) verloren, was uns richtig wehgetan hat. Auf der anderen Seite hat die Aubry-Reihe mit Ryan Kuffner und Wayne Simpson unglaublich gespielt. Auch unsere ’Top Vier’-Verteidiger Mat Bodie, Morgan Ellis, Ben Marshall und Fabio Wagner hatten heute sehr viel Eiszeit, wofür man sie nur loben kann. Insgesamt war das natürlich ein großer Sieg für uns. Ich hoffe, dass gerade Aubry und Simpson, die unsere besten Akteure waren, ihre überragende Form behalten.“

Louis-Marc Aubry, Stürmer ERC Ingolstadt : „Das Match war insgesamt sehr intensiv. Wir haben heute von unserem Powerplay profitiert, das uns zu zwei Toren verholfen hat. Darüber hinaus haben wir sehr viele gegnerische Schüsse geblockt und unser Goalie Michael Garteig war erneut phänomenal. Dass ich ausgerechnet gegen mein Ex-Team einen Hattrick erzielt haben, ist definitiv etwas Besonderes. Ich habe einfach versucht, alles zu geben, was in mir steckt. Vorbei ist diese kurze Serie aber auf keinen Fall. Wir müssen auch weiterhin die gleiche Energie aufs Eis bringen und uns genauso pushen wie in den vergangenen drei Partien.“

Garret Pruden, Verteidiger ERC Ingolstadt : „Über das gesamte Spiel gesehen, hatte Berlin sicherlich leichte Vorteile. Wir waren jedoch defensiv stark und kompakt. Darüber hinaus haben wir unsere Chancen besser genutzt als die Eisbären. Das lag sicherlich auch daran, dass Michael Garteig abermals eine überragende Leistung abgeliefert hat. Wenn es mal hart auf hart kommt, dann rettet er uns den Allerwertesten und ist für uns da. Was uns zudem auszeichnet, ist die Tatsache, dass wir in den entscheidenden Momenten vor dem eigenen Kasten auch mit den Schlägern oder dem eigenen Körper, wie es Mat Bodie und Ben Marshall mehrfach praktiziert haben, da sind. Das sind schlichtweg die entscheidenden Game-Breaker. Zu Louis-Marc-Aubry: Drei Tore und einen Assist in einer Partie – das kann man durchaus mal so machen (lacht). Aber es ist natürlich doppelt schön für ihn, dass ihm das ausgerechnet gegen seinen ehemaligen Klub gelungen ist und er uns damit enorm helfen konnte.“

Wayne Simpson, Stürmer ERC Ingolstadt : „Dass Louis-Marc vor dem gegnerischen Kasten steht und dort versucht, meine Schüsse entscheidend abzufälschen, ist jetzt nicht wirklich etwas Neues. Wir haben das auch schon zuletzt immer wieder gemacht. Er ist groß und hat einen starken Körper, wodurch er nur schwer wegzuschieben ist. Heute hat er irgendwie immer seinen Schläger entscheidend dazwischen gebracht. Das war wirklich sehr beeindruckend und ungemein wichtig für uns.“

Frederik Storm, Stürmer ERC Ingolstadt: „Nun, Michael Garteig hat auch heute wieder extrem stark gehalten. Zudem war Louis-Marc Aubry erneut ’on fire’. Das hat letztlich den Unterschied in diesem Match ausgemacht. Wenn man die ganze Partie betrachtet, dann bin ich der Meinung, dass wir ein sehr strukturiertes Spiel abgeliefert haben. Unser Plan ist am Ende voll aufgegangen. Im zweiten Duell am Mittwoch in Ingolstadt müssen wir darauf gefasst sein, dass Berlin noch härter aus der Kabine kommt. Sie werden alles versuchen, um das Ausscheiden zu verhindern. Vor allem auf unsere Special Teams sowie die Defensive wird es dabei ankommen. Wir müssen daher von der ersten Sekunde an bereit sein.“