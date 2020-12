20:00 Uhr

Mat Bodie: Aufatmen beim neuen Ingolstädter Abwehrchef

Plus Eigentlich sollte Mathew „Mat“ Bodie der neue Top-Verteidiger der Panther sein. Doch dann bremste eine Corona-Infektion den Kanadier aus. Pünktlich zum DEL-Auftakt am Sonntag gegen Schwenningen gibt er sein Debüt.

Von Fabian Huber

Es gehört nicht zum Standard-Repertoire eines Sportinterviews, über Antikörper zu reden oder über die Funktionsfähigkeit der Lunge. Aber bei Mathew „Mat“ Bodie muss man das natürlich. Als der Neuzugang des ERC Ingolstadt am 21. November in Deutschland einreiste, wurde seine Frau Alexandra positiv auf das Coronavirus getestet. Bald infizierte sich auch der 30-jährige Kanadier selbst. Anstatt zum Training seines neuen Teams ging es in Quarantäne. Zweieinhalb lange Wochen. Während sich die Mannschaftskollegen virusbedingt ohnehin hastig auf die kommende Saison vorbereiteten, kümmerte sich Bodie – eingesperrt in den eigenen vier Wänden – um seine beiden Kinder.

„Ich hatte kurzzeitig Fieber und Geschmacksverlust, aber insgesamt war es ein sehr milder Verlauf. Meine Familie und ich sind wieder gesund – das ist das Wichtigste“, sagt er. Wie Covid-19 auch einem gesunden Profisportler zusetzen kann, zeigte das Beispiel des Wolfsburgers Janik Möser, bei dem sich durch das Virus der Herzmuskel entzündete. Die Deutsche Eishockey-Liga (DEL) formulierte daraufhin ein Corona-Protokoll, das nun auch Bodie durchlief. Blutentnahme, Leistungstest, Herzuntersuchung. Das Ergebnis: Eishockey erlaubt!

Und damit auch zu Dingen, die man viel lieber ansprechen würde bei Mat Bodie. Der Mann aus einem Vorort von Winnipeg soll Ingolstadts neuer Nummer-eins-Verteidiger sein. Das bestätigte Sportdirektor Larry Mitchell im Gespräch mit der Neuburger Rundschau. Die Fußstapfen sind riesig. Im Vorjahr kam dem nach Köln gewechselten Maury Edwards diese Rolle zu, immerhin Verteidiger des Jahres in der DEL. Bodie mag nicht an die herausragenden Offensivqualitäten seines Vorgängers heranreichen – doch an den Lobeshymnen seiner Vorgesetzten lässt sich erahnen, dass er vielleicht sogar ein wenig kompletter ist als Edwards.

Sportdirektor Mitchell nennt Bodie einen "Cerebral Player"

Einen „cerebral player“ nennt Mitchell seine Neuverpflichtung, also einen Spieler mit Kopf: „Er strahlt Ruhe aus, hat ein gutes Auge, spielt schlau und kann auch offensiv Akzente setzen.“ Bereits nach wenigen Trainingseinheiten attestiert ihm Trainer Doug Shedden Allrounder-Qualitäten: „Er kann Powerplay und Unterzahl spielen. Bodie und Morgan Ellis werden eine gute Kombo sein.“ Der Gelobte selbst sagt über sich: „Ich bin defensiv recht zuversichtlich, will mich aber mit einem guten Aufbaupass auch in der Offensive einschalten.“

Dass Bodie eine defensive Allzweckwaffe ist, wurde früh klar, aber nie entsprechend honoriert. In der College-Liga wurde er zum Verteidiger des Jahres gewählt, gewann 2014 als Kapitän den Meistertitel. Gedraftet wurde er dennoch nicht. Schließlich sicherten sich die New York Rangers seine Rechte und installierten ihn beim zweitklassigen Farmteam in Hartford, wo Bodie bereits im zweiten Jahr erneut das „C“ auf der Brust trug.

Bodie war vier Jahre in der nordamerikanischen AHL aktiv

Vier Jahre lief der Verteidiger in der AHL auf, später auch in den Organisationen der Buffalo Sabres und Tampa Bay Lightning. In den Überbau, die NHL, stärkste Liga der Welt, wurde er nie berufen – trotz der astronomischen Zahlen von 144 Punkten in 287 Partien. „Manchmal ist es einfach ein Glücksspiel. Ich war immer zufrieden mit meiner Leistung und würde nichts an mir ändern wollen. Aber es hat einfach nicht zum Durchbruch gereicht.“

2018 wechselt er in die russische Millionenstadt Nischni Nowgorod. Die dortige KHL gilt als zweitbeste Liga der Welt. Im Vorjahr ging es dann nach Schweden. Erst zu den Växjö Lakers, dann zu IK Oskarshamn. „Ich habe ihn dort dreimal spielen sehen. Er hat keinen einzigen Fehler gemacht“, so Mitchell.

Beim Außenseiter IKO verbringt Bodie seine Freizeit oft in der Wohnung eines kleinen, aufgeweckten Teamkollegen, 25 Jahre jung, dessen lang gezogenes, überspitztes „What’s uuup?“ („Was geht?“) zur Begrüßung man auch in Ingolstadt kennt. Nach den Trainings läuft in Tyler Kellehers Apartment die US-amerikanische TV-Serie Entourage. Acht Staffeln, viel Zeit, um einander kennenzulernen.

Ex-Panther Tyler Kelleher lobt seinen ehemaligen Teamkollegen

„Er ist ein großartiger Typ“, sagt Kelleher über Bodie. „Als er zu uns kam, stellte sich schnell heraus, dass er ein Leader ist. Er geht mit gutem Beispiel voran und ist super hilfsbereit.“ Kelleher denkt gern an seine Zeit in Ingolstadt zurück - – das weiß auch Bodie: „Als ich unterschrieben habe, hat er mit getextet und gesagt, dass ich es in Ingolstadt lieben würde.“ Oft klingen solche Lobhudeleien über den neuen Klub wie fanfreundliches Geschwafel. In Bodies Fall steckt schon ein wenig mehr dahinter. Auch mit Wayne Simpson tauschte sich der Kanadier ausgiebig über die Panther aus. Die beiden teilten sich zu College-Zeiten im Bundesstaat New York eine Kabine. „Mat ist sehr professionell. Er war damals am College schon ein erstklassiger Kapitän“, sagt der amtierende DEL-Topscorer über seinen Jugendkameraden.

Simpson agierte nun auch als Bodies „Integrationshelfer“. Er hielt ihn während der Quarantäne über das Geschehen in der Mannschaft auf dem Laufenden, kaufte mit seiner Frau für Familie Bodie ein. „So war ich zumindest etwas mit dem Team verbunden“, sagt der Neue.

Die Zeit des Eingesperrtseins ist jetzt vorbei. Eine Woche Vorbereitung muss reichen. „Es war schwer, die Beine wieder in Bewegung zu kommen. Aber jetzt geht es mir gut. Ich bin bereit“, erzählt Bodie. Am Sonntag wird Ingolstadts neuer Eliteverteidiger beim Heimspiel gegen die Schwenninger Wild Wings (17 Uhr) sein verspätetes Debüt feiern. Nicht als Kapitän oder Assistent, aber das macht ihm wenig aus: „Ich bin gerne ein Ansprechpartner in der Kabine. Aber wir haben hier ein großartiges Kapitänsteam. Führung wird in diesem Jahr sicher kein Problem sein.“ Was sind schon Buchstaben auf dem Trikot, wenn man die Reputation von Mat Bodie hat?





ERC Ingolstadt in Kürze

Zum Saisonauftakt muss der ERC gegebenenfalls auf Louis-Marc Aubry verzichten. Der Stürmer befindet sich aktuell in Quarantäne. „Vorsorgliche Covid-Umstände“, wie Doug Shedden es ausdrückt. Während sich der Coach noch nicht auf die Torwart-Position am Sonntag festlegen wollte, hat er bereits über das Kapitänsamt entschieden. National-Verteidiger Fabio Wagner wird – wie erwartet – das Team in dieser Saison auf’s Eis führen.

„Er arbeitet jeden Tag hart, hat nie Ausreden, zickt nicht herum. Ich musste ihn noch nie zusammenpfeifen. Denn wenn er Fehler macht, dann, weil er es zu sehr probiert. Als Trainer liebst du das. Er ist das Gesicht des Vereins und wird nicht durch Ansprachen, sondern seine Leistungen auf dem Eis führen“, setzte Shedden zu einem Loblied an. Als Assistenten fungieren Wayne Simpson und Colton Jobke.

