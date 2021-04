21:25 Uhr

Mirko Höfflin: „Den Frust in Motivation umwandeln“

Plus Ingolstadts Stürmer Mirko Höfflin gibt sich vor dem dritten Play-off-Halbfinalspiel am Freitag in Berlin kämpferisch.

Von Dirk Sing

Groß war am Mittwochabend die Enttäuschung bei den Akteuren des ERC Ingolstadt. Exakt 63 Sekunden vor der Schlusssirene erzielte Eisbären-Verteidiger Ryan McKiernan im zweiten Halbfinal-Match den 3:2-Siegtreffer und erzwang damit eine dritte und entscheidende Partie am Freitag (18.30 Uhr) in der Mercedes-Benz-Arena. Wir haben mit Panther-Stürmer Mirko Höfflin gesprochen.

