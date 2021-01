13:15 Uhr

Mirko Höfflin: „Ich habe jetzt eine größere Führungsrolle“

Plus Mit drei Toren und vier Assists ist Angreifer Mirko Höfflin glänzend in die neue DEL-Saison gestartet. Vor dem Duell am Freitag mit Augsburg verrät der 28-Jährige, ob ein Derby ohne Fans überhaupt ein Derby ist.

Von Dirk Sing

Mit dem Auswärtsspiel am Freitagabend (20.30 Uhr) bei den Augsburger Panthern startet der ERC Ingolstadt in seinen zweiten von insgesamt vier Durchgängen in der Süd-Gruppe der DEL. Zu den absolut positiven Erscheinungen im Team der Oberbayern zählt dabei Mirko Höfflin, der es in den ersten sechs Partien auf beeindruckende sieben Punkte (drei Tore, vier Assists) brachte. Wir haben uns mit dem 28-jährigen Stürmer des ERCI unterhalten.

Herr Höfflin, Ihr Team hat in den ersten sechs Hauptrunden-Partien zehn Punkte eingefahren. Wie lautet das erste Zwischenfazit?

Höfflin: Ich bin auf alle Fälle mit der Art und Weise, wie wir bislang gespielt haben, zufrieden. Wir haben in jeder Partie eine ziemlich gute Leistung gezeigt, dabei jedoch die eine oder andere Begegnung verloren, die wir durchaus hätten gewinnen können beziehungsweise sogar müssen. Von dem her können wir mit unseren Vorstellungen sicherlich zufrieden sein, mit der Punkteausbeute allerdings weniger.

Gegen die Top-Meisterschaftsfavoriten aus Mannheim (2:3 n.P.) und München (6:4), die zudem in Sachen Saison-Vorbereitung einen deutlichen Vorsprung auf die Konkurrenz aufweisen, haben die Schanzer vier von sechs möglichen Punkten geholt. Was sagt das über Ihre Mannschaft aus?

Höfflin: Zunächst einmal, dass wir in dieser Saison ein richtig gutes Team haben! Wenn man gegen München sechs Treffer erzielt, spricht das sicherlich dafür, dass wir in der Offensive sehr stark aufgestellt sind. Was uns jetzt noch etwas fehlt, ist die Konstanz in Sachen Toreschießen, was sich ja beispielsweise gegen Schwenningen (1:2) und Straubing (1:3) gezeigt hat. Aber grundsätzlich kann ich bislang nur Gutes über unser Team sagen.

Persönlich sind mit drei Toren und vier Assists beeindruckend in die neue DEL-Saison gestartet. Waren Sie selbst etwas überrascht, dass Ihnen der Wiedereinstieg nach der langen Zwangspause im Sommer derart leicht und erfolgreich gefallen ist?

Höfflin: Ich würde es als „positiv überrascht“ beschreiben, ja. Über den Sommer konnte ich mich richtig fit halten. So habe ich zum Beispiel jede Chance genutzt, um in Mannheim auf’s Eis zu gehen. Als es dann mit der Saison-Vorbereitung in Ingolstadt losgegangen ist, habe ich mich ab der ersten Einheit auf dem Eis sofort wohlgefühlt. Was meine bisherige Leistung betrifft, bin ich auf alle Fälle zufrieden und möchte daran anknüpfen beziehungsweise noch etwas drauflegen.

Ihr Teamkollege Hans Detsch meinte im Gespräch mit unserer Zeitung, dass er durch die lange Sommerpause körperlich so fit sei wie noch nie in seiner Karriere. Ist das bei Ihnen ähnlich?

Höfflin: Ja, ich konnte mich in der Tat noch nie so gut auf eine Saison vorbereiten, wie es diesmal der Fall war. Normalerweise hat man ja doch einen ziemlich strengen Zeitplan. Diesmal konnte man allerdings seine jeweiligen Baustellen gezielt angehen und auch einmal das eine oder andere entsprechend ausprobieren. Am Ende des Sommers habe ich dann für mich persönlich einen sehr guten Trainings-Rhythmus gefunden, was sich bislang definitiv ausgezahlt hat.

Nachdem Sie in den ersten fünf Spielen als Außenstürmer zum Einsatz kamen, mussten Sie zuletzt in München aufgrund des Ausfalls von Louis-Marc Aubry als Center ran. Wie groß ist für Sie diese Umstellung?

Höfflin: Grundsätzlich spiele ich diese beiden Positionen schon sehr unterschiedlich. Wenn ich als Mittelstürmer agiere, stehe ich auf der einen Seite sicherlich etwas tiefer und dementsprechend defensiver, habe auf der anderen Seite jedoch mehr Scheibenkontrolle und dadurch auch die Möglichkeit, das Spiel entsprechend zu lenken. Als Außenstürmer versuche ich hingegen, mehr Tempo reinzubringen, meinen direkten Gegenspieler mitzuziehen, um damit Räume zu schaffen. Anfangs brauche ich schon ein bisschen Zeit, um mich daran zu gewöhnen. Aufgrund der Tatsache, dass ich den vorangegangenen Jahren häufiger zwischen den beiden Positionen hin- und hergewechselt bin, fällt mir diese Umstellung aber nicht allzu schwer.

Mit Ausnahme der bereits erwähnten „München-Partie“ bilden Sie gemeinsam mit Tim Wohlgemuth (Center) und Wayne Simpson die bisherige Top-Sturmreihe der Panther. Können Sie uns das Erfolgsgeheimnis Ihrer Formation verraten?

Höfflin: Ich denke, dass wir eigentlich die gleiche Idee vom Spiel haben, sprich: Ich kann die beiden auf dem Eis sehr gut lesen! In der vergangenen Saison habe ich ja bereits öfter mit Timmy zusammengespielt und weiß daher, wie er in bestimmten Situationen reagiert und was er mag. Der „Homer“ (Spitzname von Wayne Simpson, Anm. d. Red.) passt da einfach sehr gut zu uns rein. Wir haben alle sehr viel Spaß am offensiven und kreativen Spiel, was uns natürlich entgegenkommt.

Sie sind 2019 von den Schwenninger Wild Wings zum ERC Ingolstadt gewechselt. Was hat sich für Sie persönlich in Ihrer mittlerweile zweiten Spielzeit bei den Panthern verändert?

Höfflin: In der Regel ist das zweite Jahr bei einem Verein immer etwas einfacher als das erste. Ich weiß, wie hier die Abläufe sind, kenne die Stadt oder auch unseren Headcoach Doug Shedden und dessen Philosophie, sodass ich mir in diesen Bereiche keine Gedanken mehr machen muss. Nachdem wir in dieser Saison doch ein relativ junges Team haben, würde ich schon sagen, dass ich im Vergleich zu meiner ersten Spielzeit jetzt eine größere Führungsrolle innehabe. Gerade unseren jüngeren Spielern versuche ich, so gut wie möglich zu helfen. Ansonsten möchte ich natürlich mit meiner Leistung vorangehen.

Bleiben wir beim Thema Veränderung: Nachdem Sie in der vergangenen Saison noch die Trikotnummer 92 hatten, sind Sie nun auf die „10“ gewechselt. Was steckt dahinter?

Höfflin: Ich hatte eigentlich während meiner gesamten Jugend – bis ich nach Kanada gegangen bin – stets die „10“. Als ich dann nach Mannheim zurückgekommen bin, konnte ich die „10“ leider nicht nehmen, da diese bereits unter dem Hallendach hing. Daher habe ich mich für die „61“ entschieden, die ich im Anschluss auch längere Zeit getragen habe. In Ingolstadt waren jedoch sowohl die „10“ (Ville Koistinen) als auch die „61“ (David Elsner) schon besetzt, weshalb ich dann zunächst die „92“, die ja mein Geburtsjahr ist, genommen habe. Nach Villes Abgang wurde dann die „10“ in dieser Saison frei – und die musste ich dann einfach nehmen (lacht).

Eine weitere „Besonderheit“ in dieser Saison sind die leeren Zuschauer-Ränge in den Hallen! Wie fühlt es sich für Sie an, ohne Fans zu spielen?

Höfflin: Ganz am Anfang – also bei den Vorbereitungspartien – war es schon sehr komisch. Das hat sich für uns mit dieser leeren Atmosphäre wirklich extrem seltsam angefühlt. Auch wenn man sich auf eine gewisse Art und Weise daran gewöhnt hat, ist es nach wie vor nicht einfach, sich selbst zu motivieren beziehungsweise in die richtige Stimmung zu kommen. Im Prinzip ist es das gleiche Gefühl wie im Training, wenn man ohne Zuschauer auf das Eis kommt. Je öfter man jedoch diese Erfahrung macht und spielt, umso besser findet man sich letztlich mit dieser besonderen Situation zurecht.

Am Freitag geht es zum zweiten Mal in dieser Saison gegen Augsburg! Ist ein Derby ohne Zuschauer überhaupt ein „echtes“ Derby?

Höfflin: Das ist schwer zu sagen. Ich persönlich versuche ohnehin, gegen jeden Kontrahenten gleich zu spielen, alles zu geben und zu gewinnen. Für die Fans ist ein solches Derby zweifelsohne etwas Besonderes. Wenn das Stadion dann leer ist, ist es schon ein komisches Gefühl. Speziell auf Augsburg bezogen, hilft es uns vielleicht schon ein bisschen, dass keine Zuschauer da sind, weil diese aufgrund der Lautstärke schon in der Lage sind, den einen oder anderen zusätzlichen Schiedsrichter-Pfiff herauszuholen. Alles in allem macht es dann schon einen großen Unterschied, ob bei einem solchen Derby Zuschauer dabei sind oder nicht.

Worauf wird es sportlich in diesem Panther-Duell ankommen?

Höfflin: Wir müssen genau so auftreten, wie in den beiden vergangenen Partien gegen Mannheim und München. Das heißt, wir wollen aggressiv nach vorne spielen, läuferisch stark sein und vor dem eigenen Tor möglichst wenig zulassen. Letztlich sind das ohnehin die Schlüssel, die wir in jeder Begegnung umsetzen müssen, um erfolgreich zu sein.

