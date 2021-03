04.03.2021

Mirko Höfflin: Mehr Qualität, weniger Quantität

Plus Der ERC Ingolstadt gastiert am Freitag in Augsburg. Wie Stürmer Mirko Höfflin die „Ergebniskrise“ beenden möchte.

Von Dirk Sing

Auch zwei Tage nach der 2:5-Niederlage gegen RedBull München fiel der Rückblick von Mirko Höfflin nicht wirklich wohlwollender oder gar positiver aus. „Man muss klar und deutlich sagen, dass wir kein gutes Spiel abgeliefert haben“, so der Angreifer des ERC Ingolstadt.

Bereits nach den ersten 20 Minuten lagen die Panther gegen schier übermächtige „Bullen“ mit 0:3 zurück. „Danach ist es natürlich extrem schwer, gegen einen solch starken Kontrahenten wieder zurückzukommen“, weiß Höfflin. Dass es seinem Team diesmal – im Gegensatz zum vorangegangenen Heimspiel gegen München, als es einen 0:2-Rückstand noch in einen 3:2-Sieg nach Penaltyschießen umwandeln konnte – nicht gelang, hatte indes mehrere Gründe. Zum einen zwangen die Gäste die Panther mit ihrem „Highspeed-Eishockey“ immer wieder zu Strafzeiten. Zum anderen nahmen die Münchner die Unterzahl-Formationen der Shedden-Truppe diesmal regelrecht auseinander.

„Wenn du drei Gegentreffer in Unterzahl bekommst, ein Gegentor bei einer angezeigten Strafe und zweimal Drei-gegen-Fünf spielen musst, dann ist das schlichtweg zu viel“, sagt der 28-Jährige, der noch einen weiteren Schwachpunkt bei seiner Mannschaft feststellte: „Gerade im Spielaufbau hatten wir oftmals Probleme, die Scheibe zum Mitspieler zu bekommen. Anstatt den einfachen Pass zum nächsten freien Mann zu bringen, haben wir oft die komplizierte Lösung gewählt. Das hat den Münchnern natürlich in die Karten gespielt.“

Leistungskurve des ERC Ingolstadt zeigt nach unten

Auch wenn sich der ERC Ingolstadt derzeit (noch) auf einem gesicherten dritten Platz der Süd-Gruppe befindet und damit für die Play-offs qualifiziert wäre, zeigt die Leistungskurve der Schanzer bereits seit einiger Zeit deutlich nach unten. Zwar ging man in den vergangenen acht Partien „nur“ dreimal ohne Punkte vom Eis – gleichzeitig steht in diesem Zeitraum allerdings auch lediglich ein „Dreier“ auf dem Habenkonto. „Natürlich ist für uns jeder Punkt – egal ob wir ihn in der Verlängerung oder im Penaltyschießen holen – wichtig. Dennoch können wir mit der Ausbeute in den zurückliegenden acht Begegnungen sicherlich nicht zufrieden sein“, meint Höfflin.

Was also gilt es – neben den bereits angesprochenen Defiziten zuletzt gegen RedBull München – künftig besser zu machen? „Wir schießen zwar mittlerweile aus nahezu jeder Lage auf den gegnerischen Kasten, was letztlich auch die jeweilige Schussstatistik unterstreicht, meint der gebürtige Freiburger, der gleichzeitig jedoch ergänzt: „Dadurch leidet unter dem Strich sicherlich auch etwas die Qualität der Schüsse. Gerade außerhalb des Slots ist es für einen Goalie in der Regel nicht so schwer, die Scheiben zu parieren. Darüber hinaus ist es schwierig, sich überhaupt in eine aussichtsreiche Schussposition zu bringen.“

ERC Ingolstadt gibt das Spiel aus der Hand

Inwieweit es der Shedden-Truppe gelingt, ihre nicht gerade kurze Mängelliste abzuarbeiten, wird sich am Freitagabend (20.30 Uhr) im Curt-Frenzel-Stadion zeigen, wenn es dort gegen die Augsburger Panther geht. Zur Erinnerung: Im letzten Aufeinandertreffen (18. Februar) dominierten die Ingolstädter in den ersten zehn Minuten den schwäbischen Kontrahenten nach Belieben und führten auch folgerichtig mit 1:0, ehe sie im weiteren Verlauf das Match völlig aus der Hand gaben und mit 2:3 unterlagen.

Verzichten müssen die Oberbayern in der Fuggerstadt gleich auf ein Quartett. Neben den ohnehin schon verletzten Justin Feser (wurde am Knie operiert), Hans Detsch (Fingerverletzung) und Simon Schütz wird diesmal auch Verteidiger Colton Jobke (angeschlagen) ausfallen.

Themen folgen