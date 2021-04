Mirko Höfflin: „Wir haben einen unglaublichen Charakter gezeigt“

Plus Ingolstadts Stürmer Mirko Höfflin hat aufregende Tage hinter sich. Am Montag kam sein erstes Kind zur Welt, ehe er am Donnerstag mit den Panthern ins Halbfinale der Play-offs einzog.

Mirko Höfflin hat zweifelsohne extrem emotionale Tage hinter sich. Am Montag wurde der Angreifer des ERC Ingolstadt zum ersten Mal Vater. Gemeinsam mit seiner Frau Laura und Söhnchen Milo, die beide wohlauf sind, verbrachte er einige Tage im Krankenhaus. Das nächste Highlight folgte dann am Donnerstagabend mit den Panthern, als in einem dramatischen Match den große Favorit RedBull München mit einem 5:4-Erfolg nach Verlängerung auf den Play-offs geschmissen wurde. Zwei Assists lieferte dabei ein Akteur, der im ersten Duell (4:1) in München wegen seiner „Babypause“ noch gefehlt hatte: Mirko Höfflin.

Herr Höfflin, herzlichen Glückwunsch zum Nachwuchs sowie Halbfinal-Einzug mit dem ERC Ingolstadt! Wie haben Sie die vergangenen „wilden“ Tage erlebt?

Höfflin: Es waren in der Tat sehr aufregende Tage. Zum einen ist da die Riesenveränderungen in meinem privaten Leben. Zum anderen haben wir gegen München ein super Spiel gemacht. Ich kann nur Komplimente an die Mannschaft weitergeben. Sie hat bereits im ersten Duell eine tolle Leistung abgerufen und jetzt auch im zweiten Match nie aufgegeben, einen Zwei-Tore-Rückstand im dritten Drittel aufgeholt – und die Verlängerung spricht für sich! Dementsprechend bin ich gerade sehr zufrieden und glücklich.

Nachdem Sie in der ersten Partie wegen der Geburt Ihres Kindes gefehlt haben, wollte Headcoach Doug Shedden zunächst die Sturmreihen nicht verändern – was zur Folge hatte, dass Sie als 13. Angreifer gestartet und erst ab dem zweiten Drittel an der Seite von Daniel Pietta und Tim Wohlgemuth regelmäßig zum Einsatz gekommen sind. Wie schwer war es, möglichst schnell den Rhythmus zu finden?

Höfflin: Ich hatte vor der Partie ein Gespräch mit Doug. Dabei hat er mir gesagt, dass er die Sturmformationen nur ungern auseinanderreißen will, da die Jungs in München erstklassig gespielt hätten. Er hat mich dann als 13. Stürmer aufgeboten, was ich wirklich sehr fair fand. Nachdem ich schon zuvor einige Wechsel bekommen hatte, haben wir dann relativ schnell das Tor geschossen (zum zwischenzeitlichen 2:1 durch Wohlgemuth, Anm. d. Red.). Daraufhin hat mich Doug in dieser Reihe weiterspielen lassen. Grundsätzlich ist es schon schwer, im zweiten Spiel einer Play-off-Serie und dann auch noch erst im zweiten Drittel zu kommen. Aber ich habe zuvor viel mit den Jungs geredet und dadurch versucht, im Spiel zu bleiben. Letztlich ist es mir auch sehr gut gelungen.

Nach dem zweiten Drittel (2:4) sah es nicht wirklich nach einem Ingolstädter Sieg in dieser Begegnung aus. Wie lautete in der Kabine die Ansage von Trainer Doug Shedden?

Höfflin: Nun, die Ansage war ziemlich deutlich: Wir müssen jetzt sehr, sehr gut spielen um ein sehr, sehr gutes Team nach Hause zu schicken. In einer Play-off-Serie darf man zu keinem Zeitpunkt – auch wenn man hinten liegt – aufgeben. Selbst wenn es eine dritte Partie gegeben hätte, wäre es sehr wichtig gewesen, mit Schwung in diese zu gehen. Glücklicherweise haben wir ein drittes Match nicht gebraucht. Wir haben einen unglaublichen Charakter gezeigt, um dieses Spiel zu drehen.

Am 5:4-Siegtreffer in der Verlängerung durch Brandon DeFazio hatten Sie dann mit einem tollen Assist entscheidenden Anteil. Können Sie uns diese Szene nochmals aus Ihrer Sicht beschreiben?

Höfflin: Wir haben in der Verlängerung unglaublich viel Druck gemacht und hatten auch bereits mehrere Schüsse aufs Tor. Als ich dann die Scheibe bekam, habe ich sowohl Daniel Pietta vor dem Tor stehen als auch Brandon DeFazio aus dem Augenwinkel Richtung gegnerischen Kasten laufen sehen. Da habe ich mir gedacht: Spiel die Scheibe einfach mal aufs lange Eck und schau’, was passiert. Und es hat funktioniert!

Ihre Mannschaft hat in der Tat gleich zu Beginn der Verlängerung sehr viel Druck ausgeübt und den Gegner bis zum Siegtor regelrecht in dessen eigener Hälfte eingeschnürt. Hatten Sie da schon das Gefühl, dass der Favorit aus München „wackelt“?

Höfflin: Eine Best-of-Three-Serie ist gnadenlos. Man hat’s gesehen: Wenn man das erste Spiel verliert, steht man sofort mit dem Rücken an der Wand. Hinzu kommt, dass wir im zweiten Match den Heimvorteil hatten. Wenn wir dann nach einem 2:4-Rückstand zurückkommen, war es klar, dass München nervös wird. In der Verlängerung haben wir gleich einen super Wechsel hingelegt und den Sieg erkämpft.

Würden Sie der Feststellung, dass der bessere Torhüter diese Serie gewonnen hat, widersprechen?

Höfflin: Der „Garts“ (Michael Garteig, Anm. d. Red) hat einen unglaublichen Job gemacht. Ich konnte zwar das erste Spiel leider nicht sehen, da ich zu diesem Zeitpunkt noch im Krankenhaus war. Aber auch heute hat er wieder tolle Paraden gemacht – beispielsweise bei Zwei-gegen-Eins-Situationen, in denen er gerade noch sein Bein ausgefahren hat. Man sagt ja nicht umsonst, dass man nur mit guten Torhütern die Meisterschaft gewinnt. Ich kann ihn heute wirklich nur loben.

Nach den sehr durchwachsenen Vorstellungen in den Süd-Nord-Duellen hat das Panther-Team rechtzeitig zum Play-off-Auftakt mit dem 4:1-Sieg in München den Schalter umgelegt. Auch im zweiten Duell war es in der Lage, einen Zwei-Tore-Rückstand in einen Erfolg umzuwandeln. Was sagt das über die Qualität der Mannschaft?

Höfflin: Wir haben in dieser Saison ein sehr, sehr gutes Team beziehungsweise richtig viel Qualität in der Offensive. In den letzten Hauptrunden-Partien hat es etwas in der Defensive gehakt – was möglicherweise daran lag, dass wir insgesamt etwas zu offensiv gedacht haben. Wir wissen aber, dass in den Play-offs – und gerade gegen München – die Defensive extrem wichtig ist. Wenn wir defensiv gut agieren, dann können wir auf die Offensive aufbauen. Das haben wir super gemacht.

RedBull-Headcoach Don Jackson meinte nach der Serie, dass der ERC Ingolstadt alles hätte, um den Weg erfolgreich zu Ende zu gehen. Stimmen Sie ihm zu?

Höfflin: Ich will es mal sehr vorsichtig sagen: Man spielt ja nicht, um zu verlieren! Wir haben jetzt gezeigt, dass wir eine Top-Mannschaft schlagen können. Also warum nicht?

Lesen Sie auch: