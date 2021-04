Optimismus beim ERC Ingolstadt trotz Baustellen

Plus Cheftrainer Doug Shedden muss bei seiner Mannschaft bis zum Play-off-Auftakt noch einige Problemzonen bearbeiten. Was Stürmer Hans Detsch vor dem Heimspiel am Donnerstag gegen Iserlohn zuversichtlich stimmt.

Rund eine halbe Stunde nach der 2:5-Niederlage in Bremerhaven folgte für Hans Detsch gleich die nächste „Pleite“. Als der Angreifer des ERC Ingolstadt nach dem Duschen und schnellen Abendessen in den Mannschaftsbus einstieg, bekam er vom Busfahrer unmittelbar die schlechte Nachricht übermittelt: „Sein“ FC Bayern München hatte zwar das Champions-League-Rückspiel bei Paris St. Germain mit 1:0 gewonnen, musste aber dennoch nach der 2:3-Niederlage im ersten Aufeinandertreffen im Viertelfinale die Segel streichen. „Naja, was soll’s. Dann werden wir in diesem Jahr halt ’nur’ Deutscher Meister – aber das ist ja auch nicht so schlecht“, meinte Detsch mit einem schelmischen Grinsen.

Während die „Roten“ in der Tat drauf und dran sind, ihre neunten Titel in Folge einzufahren, ist der ERC Ingolstadt vom Gewinn seiner zweiten deutschen Meisterschaft aktuell noch ein großes Stück entfernt. Zwar machten die Panther am Dienstagabend trotz der „Nullnummer“ in Bremerhaven die Play-off-Teilnahme endgültig perfekt, da gleichzeitig die Schwenninger Wild Wings ihr Auswärtsmatch in Iserlohn mit 2:3 nach Penaltyschießen verloren. Doch von der Spielfreude und auch Souveränität aus den Süd-Gruppen-Partien, als die Schanzer ihr zweifelsohne großes vorhandenes Potenzial immer wieder auf’s Eis brachten, ist in den bisherigen Duellen mit den Nord-Teams kaum noch etwas zu sehen. Vielmehr scheinen sich die Baustellen im ERCI-Spiel zu häufen.

ERC Ingolstadt tut sich gerade bei "Fünf-gegen-Fünf" derzeit schwer

Neben der Strafzeiten- und Gegentorflut sowie einem anfälligen Unterzahlspiel wurde in den vergangenen Begegnungen vor allem ein Problem deutlich: Die Panther tun sich schwer, bei nummerischer Gleichheit („Fünf-gegen-Fünf“) Treffer zu erzielen. So liegt die Hauptlast des Toreschießens derzeit vor allem auf den Schultern der Top-Formation mit Louis-Marc Aubry, Ryan Kuffner und Petrus Palmu. Selbst die etatmäßige vierte Reihe mit Samuel Soramies, Hans Detsch und Wojciech Stachowiak (Detch: „Wir haben uns von Anfang an sehr gut verstanden und harmonieren hervorragend, da wir unser Spiel einfach halten.“) versprühte zuletzt deutlich mehr Torgefahr als die restlichen beiden Linien, in denen wenig zusammenpasst. Auch über das erhoffte „Traum-Duo“ Daniel Pietta/Wayne Simpson sagt sogar Headcoach Doug Shedden: „Für mich ist es ein großes Rätsel, warum die beiden bislang nicht so harmonieren, wie wir uns das wünschen. Ich hoffe nach wie vor, dass es bei ihnen ’Klick’ macht.“

Viel Zeit zum Experimentieren hat der 59-jährige Kanadier allerdings nicht mehr. Mit den beiden nun folgenden Heimspielen gegen die Iserlohn Roosters (Donnerstag, 19.30 Uhr) und Fischtown Pinguins Bremerhaven (Freitag, 19.30 Uhr) sowie dem Hauptrunden-Abschluss in Iserlohn (Sonntag, 14.30 Uhr) stehen (nur) noch drei Begegnungen auf dem Programm. In diesen soll einerseits so schnell wie möglich der noch eine benötigte Zähler zur Absicherung des dritten Tabellenplatzes in der Süd-Gruppe eingefahren werden. Andererseits geht es trotz aller Belastung laut Detsch auch darum, vor dem Play-off-Auftakt am Dienstag (Uhrzeit noch offen) aller Voraussicht nach in München „wieder den gewohnten Rhythmus beziehungsweise den Weg zurück zu unserem Spiel zu finden und ein gutes Gefühl für diese kurze Serie aufzubauen“.

Deutliche Leistungssteigerung trotz Niederlage in Bremerhaven

Ein erster Schritt in diese Richtung sei den Panthern am Dienstagabend trotz der Niederlage in Bremerhaven indes gelungen. „Ich denke, dass wir vor allem auf die schwache Leistung tags zuvor in Wolfsburg (3:6, Anm. d. Red.) eine sehr gute Antwort gegeben und uns – gerade auch bei ’Fünf-gegen-Fünf’ – deutlich gesteigert haben“, resümierte Detsch – was indes auch ein Blick auf die Statistik beweist. Sage und schreibe 48:13 (!) lautete am Ende die Schussbilanz zugunsten der Oberbayern. Einziger „Schönheitsfehler“: Die Fischtown Pinguins zeigten sich im Ausnutzen ihrer (wenigen) Möglichkeiten deutlich effektiver und trafen dabei auch zweimal im Powerplay. „Natürlich ist es bitter, wenn man unter dem Strich eine solche Partie verliert. Dennoch sollten wir vor allem die positiven Dinge in den Endspurt mitnehmen“, so Detsch.

Detsch kann sich Verbleib in Ingolstadt "sehr gut vorstellen"

Apropos Endspurt: Dass der 26-jährige gebürtige Landsberger zum jetzigen Zeitpunkt der Saison immer noch nicht weiß, für welchen Klub er künftig seine Schlittschuhe schnüren wird, lässt ihn – zumindest nach außen hin – komplett unbeeindruckt. „Es gab in der Vergangenheit schon mal Gespräche mit dem ERC. Aber aufgrund des derzeit engen Spielplans haben wir dieses Thema vertagt, da schlichtweg keine Zeit dafür bleibt“, verrät der Angreifer, der sich jedoch einen Verbleib in Ingolstadt „sehr gut vorstellen“ kann: „Meine Familie fühlt sich hier sehr wohl, außerdem haben wir auch in der kommenden Spielzeit eine erstklassige Truppe. Bislang habe ich mir darüber aber noch keinen großen Kopf gemacht.“

Personalien:

Mit welchem Personal der ERC Ingolstadt in das Heimspiel am Donnerstagabend (19.30 Uhr) gegen die Iserlohn Roosters geht, dürfte sich beim einen oder anderen Akteur kurzfristig entscheiden. Während bei Verteidiger Ben Marshall, der zuletzt in Bremerhaven mit einer Knieverletzung vorzeitig vom Eis musste, noch keine genaue Diagnose vorliegt, steht hinter den Einsätzen des angeschlagenen Samuel Soramies sowie der beiden werdenden Väter Wayne Simpson und Mirko Höfflin derzeit noch ein Fragezeichen. Definitiv fehlen wird Assistenz-Kapitän Colton Jobke, der nach seiner Spieldauer-Disziplinarstrafe in Wolfsburg für drei Partien gesperrt wurde und somit erst wieder am Sonntag in Iserlohn einsatzberechtigt ist. (disi)