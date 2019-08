16:59 Uhr

Panther präsentieren sich den Fans

Saisoneröffnungsfeier am Samstag in und um die Saturn-Arena

Dauerkarten-Übergabe, Teamvorstellung und ein buntes Rahmenprogramm: Auf dem großen Fan-Fest des ERC Ingolstadt zur Saisoneröffnung ist am heutigen Samstag Etliches geboten.

Die Tore der Saturn-Arena öffnen um 10 Uhr. Dort steht das Panther-Team bis 12 Uhr bereit, um die Saisontickets persönlich an die Besitzer zu übergeben. Während sich die ERCI-Profis danach umziehen, spielt die „nächste Generation“ vor: Die Nachwuchsteams des Stammvereins zeigen, was sie draufhaben, ehe die Truppe von Headcoach Doug Shedden ab 13 Uhr mit dem exklusiven Showtraining für die Dauerkarten-Besitzer startet – inklusive einem Foto mit der gesamten Mannschaft.

Ab 11 Uhr geht es mit dem Rahmenprogramm vor der Saturn-Arena los. Auch in diesem Jahr gibt es wieder vielfältige Attraktionen wie Gewinnspiele oder Stadionführungen. Auf der Bühne geht es ab 14 Uhr rund, wenn die bayerische Coverband Mia & DaAnda einheizt. Die Mannschaft stellt sich dann ab 15 Uhr vor. Vor allem die sieben Neuzugänge dürften dabei in den Blickpunkt rücken. Im Anschluss an das Bühnen-Programm gibt es die traditionelle Autogrammstunde und Live-Musik bis in den frühen Abend. (nr)

