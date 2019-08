vor 60 Min.

Panthern fehlt der Durchblick

Beim Vinschgau-Cup in Latsch muss sich die Shedden-Truppe am Freitagabend dem HC Bozen deutlich mit 1:4 geschlagen geben

Der ERC Ingolstadt kommt in der Vorbereitung auf die DEL-Saison 2019/2020 weiterhin nicht richtig in Fahrt. Beim Vinschgau-Cup in Latsch (Südtirol), wo die Panther derzeit ihr Trainingslager abhalten, musste sich die Truppe von Headcoach Doug Shedden am Freitagabend dem HC Bozen mit 1:4 (0:2, 0:2, 1:0) geschlagen geben.

Bereits nach 40 Minuten lagen die Schanzer durch Tore von Anthony Bardaro (2.), Ivan Deluca (18.), Sebastien Sylvestre (25.) und Angelo Miceli (38.) uneinholbar mit 0:4 zurück. Erst wenige Sekunden vor der Schlusssirene gelang Darin Olver in doppelter Überzahl der 1:4-Ehrentreffer (60.). Damit bestreiten die Panther am Sonntag (14 Uhr) das Spiel um Platz drei gegen den Verlierer der Partie Kölner Haie gegen HC Lugano (Samstag, 17 Uhr). (nr)

ERC Ingolstadt: Reimer – Sullivan, Wagner; Taticek, Edwards; Schütz, Friesen; Jobke, Pruden – Mashinter, Höfflin, Elsner; Bailey, Smith, Foucault; Wohlgemuth, Olsen, Collins; D’Amigo, Olver, Simpson. – Tore: 0:1 Bardaro (2.), 0:2 Deluca (18.), 0:3 Sylvestre (25.), 0:4 Miceli (38.), 1:4 Olver (60./5:3).

