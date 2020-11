vor 32 Min.

Petra Vogl: „Meine Vorfreude ist schon sehr gedämpft“

Plus Am Donnerstag wollen die DEL-Klubs in Sachen DEL-Saison 2020/2021 eine Entscheidung treffen. Die langjährige Fanbeauftragte der Panther, Petra Vogl, erklärt im Interview, warum sie die Partien im Fernsehen mit gemischten Gefühlen sieht.

Von Dirk Sing

Wenn die Verantwortlichen der insgesamt 14 DEL-Klubs am kommenden Donnerstag, 19. November, erneut zusammenkommen, geht es ans Eingemachte: Dass die Saison 2020/2021 wie geplant am 18. Dezember startet, dürfte nach Informationen unserer Zeitung bereits feststehen. Offen ist hingegen, ob auch tatsächlich alle Klubs am Spielbetrieb teilnehmen und welcher Modus praktiziert wird.

Mit dabei ist auf alle Fälle der ERC Ingolstadt. Aus diesem Grund haben wir uns mit der langjährigen Fanbeauftragten der Panther, Petra Vogl, über die bevorstehende „besondere“ Spielzeit unterhalten.

Frau Vogl, Sie konnten in der vergangenen Woche angesichts Ihres „runden“ Geburtstages die Sektkorken knallen lassen. Wie fielen denn die Feierlichkeiten in Corona-Zeiten aus?

Vogl: Schon sehr eingeschränkt. Zum einen habe ich ein bisschen mit meinen Eltern gefeiert, zum anderen hat mich eine einzige Person rund 15 Minuten lang besucht, um mir zu gratulieren. Ansonsten hatte ich zur „Außenwelt“ eigentlich nur telefonischen Kontakt. Mein ursprünglicher Plan war ja, am Samstag mit Freunden etwas größer zu feiern. Doch aufgrund der Corona-Maßnahmen bestand dazu natürlich leider keine Möglichkeit. Sobald das wieder erlaubt ist, werden wir das aber nachholen.

Zwei Tage vor Ihrem Geburtstag hat der ERC Ingolstadt offiziell bekannt gegeben, an einer möglichen DEL-Saison 2020/2021 teilzunehmen. War das für Sie ein schönes, willkommenes Vorab-Geburtstagsgeschenk?

Vogl: Ja, auf alle Fälle. Nachdem man ja in den Wochen und Monaten zuvor vonseiten des ERC eigentlich kaum etwas gehört hatte beziehungsweise noch wenige Tage zuvor die Vertragsauflösungen von Jochen Reimer, Sean Sullivan und Neuzugang Breden Kitchon veröffentlicht wurden, war meine Stimmung schon ziemlich im Keller. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich, ehrlich gesagt, nicht mehr so recht daran geglaubt, dass die Panther am Spielbetrieb teilnehmen würden. Um so größer war die Freude, als endlich einmal eine positive Nachricht gekommen ist.

Welche Reaktionen haben Sie bei den Panther-Anhängern nach dieser positiven Nachricht wahrgenommen?

Vogl: Wie gesagt, als die Geschichte mit den drei Vertrags-Auflösungen publik gemacht wurde, hat nahezu jeder die Felle davonschwimmen sehen. Dementsprechend war allseits die Erleichterung natürlich riesig, als der Verein seine Teilnahme an einer möglichen DEL-Saison 2020/2021 kommuniziert hat.

Bis es zu dieser „erlösenden“ Information kam, waren etliche Wochen und Monate vergangen. Wie war bei Ihnen persönlich die Gefühlslage während dieses langen Zeitraums?

Vogl: Es gab schon sehr viele Aufs und Abs. Ich habe mich beispielsweise regelmäßig mit den Fanbeauftragten der anderen Klubs ausgetauscht. Der erste Gedanke und zugleich auch die größte Sorge war bei allen, ob ihr Verein diese Krise finanziell überhaupt überstehen würde. Im Laufe der Zeit kam dann die erste Spieler-Verpflichtung, was ja eigentlich ein gutes Zeichen war. Kurz darauf haben wir uns mit dem Verein über das Hygiene-Konzept unterhalten, wo man schon gesehen hat, dass die Umsetzung sehr schwierig werden würde. Das hat einen dann schon wieder etwas nach unten gezogen. Und so ging es kontinuierlich weiter. Letztlich war es so etwas wie eine Achterbahnfahrt der Gefühle zwischen Hoffen und Bangen.

Hatten Sie in den zurückliegenden Monaten auch einmal konkrete Angst um den Erhalt des DEL-Standorts Ingolstadt?

Vogl: Ja, die gab es schon. Als vor einigen Monaten vonseiten der Staatsregierung bekannt gegeben wurde, dass in den Hallen eine Zuschauer-Auslastung von maximal 20 Prozent erlaubt sei und wir wussten, dass der Verein damit finanziell nicht überleben könnte, hatte ich in der Tat schon sehr starke Zweifel, wie und ob es überhaupt weitergehen würde.

Sollte die DEL-Saison 2020/2021 wie geplant am 18. Dezember starten, wird dies zumindest zunächst ohne Zuschauer der Fall sein. Rechnen Sie damit, in dieser Spielzeit noch das eine oder andere Panther-Match in der Saturn-Arena mitverfolgen zu können?

Vogl: Nein, ehrlich gesagt gehe ich derzeit aufgrund der weiterhin steigenden Fallzahlen in der Bevölkerung nicht davon aus, dass das der Fall sein wird. Je nachdem, wie lange diese Saison geht beziehungsweise ob sich die Situation möglicherweise im Frühjahr wieder verbessert, besteht vielleicht noch ein bisschen Hoffnung. Aber zum jetzigen Zeitpunkt bin ich eher pessimistisch.

Die Sportart Eishockey lebt bekanntlich in erster Linie von den Zuschauern – sei es in finanzieller Hinsicht als auch in Sachen Stimmung. Was denken Sie, wie die Fans mit dieser neuen Situation – die Partien ihres Teams womöglich nur im TV sehen zu können – umgehen werden?

Vogl: Grundsätzlich ist es natürlich schon eine coole Sache, dass man die Begegnungen im Fernsehen mitverfolgen kann. Hier wäre es freilich zu wünschen, dass es zumindest in absehbarer Zeit wieder erlaubt ist, dass sich mehrere Leute treffen und ein Match gemeinsam anschauen dürfen. Mir persönlich macht es wahrscheinlich alleine daheim vor dem TV-Gerät nicht so viel Spaß, da ich ein Mensch bin, dem neben dem Sport Eishockey auch die sozialen Kontakte extrem wichtig sind. Wie Sie bereits gesagt haben, lebt das Eishockey schlichtweg von Emotionen. Und wenn man sich dann die Spiele des MagentaSport-Cups anschaut, ist es einfach traurig, wenn die ganzen Hallen leer sind und keine Stimmung herrscht.

Ein Bild, das es in der anstehenden DEL-Saison 2020/2021 wohl nicht geben dürfte: Die Mannschaft des ERC Ingolstadt feiert nach der Schlusssirene einen Erfolg gemeinsam mit ihren treuen Anhängern in der Saturn-Arena. Bild: Johannes Traub

Eine weitere Folge daraus ist der fehlende direkte Kontakt zwischen Mannschaft und Anhängern. Wie viel Identifikation geht dadurch verloren?

Vogl: Das kann sehr gut möglich sein, dass dadurch einiges an Identifikation verloren geht – wobei man jedoch sagen muss, dass der „direkte“ Kontakt zwischen Spielern und Fans im Laufe der Jahre ohnehin weniger geworden ist. Natürlich konnte man in der Vergangenheit beispielsweise auf die Saisoneröffnungs- oder Abschlussfeier gehen und sich dort sein Autogramm holen. Den Menschen hinter dem Spieler lernte man dabei aber nicht kennen. Möglicherweise sind die Vereine in dieser Zeit aufgerufen, gerade in den sozialen Medien künftig noch etwas mehr zu machen, um die jeweiligen Spieler den Anhängern näher zu bringen. Irgendwie ist es ja für jeden eine komische Situation. In erster Linie geht es sicher darum, den Eishockey-Sport wieder zu sehen und diesen sowie die Vereine am Leben zu halten.

Trotz der unsicheren Situation haben sich viele Anhänger in den zurückliegenden Monaten mit Dauerkarten eingedeckt. Wenn Sie heute mit den Fans sprechen: Wird ein Großteil sein Geld zurückverlangen oder zugunsten des Vereins darauf verzichten?

Vogl: Ich denke, dass das doch sehr unterschiedlich ist. In erster Linie wird es auf die persönliche finanzielle Situation ankommen. Einige Fans haben mir bereits gesagt, dass sie das Geld spenden würden. Andere wiederum sind dazu nicht in der Lage. Beispielsweise Familien, die ohnehin schon viel für den ERC investieren. Insgesamt glaube ich aber schon, dass die Mehrheit ihren Teil dazu beitragen würde, damit der Verein gerettet wird – unter anderem durch den Erwerb eines der sogenannten Fan-Pakete, die der ERC anbieten möchte. Diesbezüglich gab es auch schon ein Gespräch zwischen uns Fanbeauftragten und den Verantwortlichen. Dabei wurde uns mitgeteilt, dass der Klub nicht nur ein Ticket machen will, wofür die Leute bezahlen, sondern für ihr Geld auch einen Gegenwert bekommen – was in meinen Augen eine gute Idee ist.

Trotz aller „Widrigkeiten“: Wie groß ist Ihre Vorfreude auf die bevorstehende DEL-Saison 2020/2021?

Vogl: Ich muss ehrlich zugeben, dass sie schon sehr gedämpft ist. Für mich gehört einfach das Leben im Stadion beziehungsweise das ganze Drumherum zum Eishockey-Sport einfach dazu. Diesbezüglich wird sehr viel verloren gehen. Natürlich freue ich mich, die Panther zumindest im TV wieder auf dem Eis zu sehen – aber selbst im Stadion dabei zu sein und Tore gemeinsam mit anderen Fans zu bejubeln, ist durch nichts zu ersetzen.

