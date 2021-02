vor 50 Min.

Samuel Soramies: „Bei solchen Partien geht’s richtig ab“

Plus Der ERC Ingolstadt gastiert am Montagabend (20.30 Uhr) zum Spitzenspiel der Süd-Gruppe bei den Adlern Mannheim. Für Neu-Panther Samuel Soramies ist es eine Rückkehr an seine langjährige Wirkungsstätte.

Von Dirk Sing

Wenn der ERC Ingolstadt am Montagabend (20.30 Uhr) zum Spitzenspiel der Süd-Gruppe bei den Adlern Mannheim gastiert, dann feiert Samuel Soramies bereits zum zweiten Mal in dieser Saison die Rückkehr an seine langjährige Wirkungsstätte. Wir haben uns mit dem 22-jährigen Stürmer unterhalten.

Herr Soramies, wie fühlt es sich an, am Montag erneut bei Ihrem langjährigen Ex-Klub in Mannheim zu gastieren?

Soramies: Nun, beim ersten Mal war es ehrlich gesagt schon ein bisschen komisch. Ich war zwar zuhause in Mannheim, konnte aber nicht zu meiner Familie beziehungsweise dort bleiben. Als das Spiel dann losgegangen ist, war es aber letztlich eine normale Partie. Insgesamt betrachtet würde ich es schon als coole Erfahrung bezeichnen, von der ich jetzt beim zweiten Mal sicher profitieren werde.

Es handelt sich dabei ja nicht nur um eine Begegnung gegen Ihr ehemaliges Team, sondern auch noch um ein echtes Topspiel. Wie groß ist bei Ihnen die Vorfreude darauf?

Soramies: Sie ist definitiv sehr groß. Ich gehe davon aus, dass es ein umkämpftes Match sein wird, bei dem sich beide Teams nichts schenken werden. Solche Partien machen immer Spaß. Sie sind hart und schnell. Kurzum: Da geht’s richtig ab.

Sie sind bekanntlich seit dieser Saison ein Panther. Wie haben Sie sich beim ERC Ingolstadt eingelebt?

Soramies: Wirklich super! Ich komme mit den Jungs hervorragend klar. Wir haben gemeinsam eine coole Zeit und sind erfolgreich. Was will man mehr?

Gemeinsam mit Hans Detsch und David Elsner bilden Sie aktuell die vierte Reihe der Panther. Wir würden Sie die Aufgabe Ihrer Formation beschreiben beziehungsweise sehen Sie sich als „klassische vierte Linie“, deren Hauptaufgabe es ist, vor allem kein Gegentor zu kassieren?

Soramies: Klar, die erste Aufgabe ist es natürlich, defensiv gut zu stehen und – wie Sie gesagt haben – keine Tore zu bekommen. Ich denke, das machen wir bislang ganz gut. Mit dem Selbstvertrauen, das wir daraus ziehen, versuchen wir dann auch, vorne Chancen zu kreieren, um damit unserem Team auch in der Offensive zu helfen.

Betrachten Sie sich selbst auch als perfekten „Vierte-Reihe-Stürmer“ oder eigentlich schon eher als Angreifer für die vorderen Linien?

Soramies: Grundsätzlich glaube ich schon, dass ich das Potenzial besitze, in einer vorderen Reihe zu spielen. Das habe ich beispielsweise in der vergangenen Saison in Heilbronn (DEL2, Anm. d. Red,) auch getan. Nichtsdestotrotz muss ich mich natürlich erst einmal hier reinfinden und beweisen, dass ich meinen Job in der vierten Linie gut machen kann, bevor ich eine größere Aufgabe bekomme.

