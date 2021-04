Thomas Greilinger: „München wird den Ausfall von Hager definitiv spüren“

Plus Stürmer Thomas Greilinger hat mit dem ERC Ingolstadt zahlreiche „Play-off-Schlachten“ geschlagen. Unvergesslich bleibt dabei vor allem der Gewinn der deutschen Meisterschaft 2014. Die Panther-Legende blickt auf das jetzige ERCI-Duell mit den „Roten Bullen“.

Insgesamt zehn (Pre-)Play-off-Serien absolvierte er während seiner elf Spielzeiten beim ERC Ingolstadt. Unvergessen bleibt dabei freilich vor allem der Gewinn der deutschen Meisterschaft im Jahr 2014. Die Rede ist von „Panther-Legende“ Thomas Greilinger. Seit 2019 stürmt der ehemalige Nationalspieler wieder für seinen Heimatverein Deggendorfer SC (Oberliga Süd), für den er mittlerweile nicht nur als Nachwuchs-Cheftrainer, sondern auch als Sportlicher Leiter fungiert. Wir haben uns mit dem 39-Jährigen über das anstehende Play-off-Viertelfinale zwischen RedBull München und dem ERC Ingolstadt ausführlich unterhalten.

Herr Greilinger, worauf kommt es in einer kurzen „Best-of-three“-Serie – im Vergleich zur ansonsten in den Play-offs üblichen „Best-of-Seven“-Serie – an?

Greilinger: Das Entscheidende ist sicherlich, dass man von Anfang an bereit ist. In der Regel lassen sich Fehler im weiteren Verlauf kaum noch ausbügeln. Ich habe in der Vergangenheit selbst Play-off-Serien gespielt, in denen ich mit meinem Team 0:2 hinten lag, am Ende aber dennoch weitergekommen bin. Diese Zeit hat man bei einer ’Best-of-Three’-Serie schlichtweg nicht. Daher denke ich auch, dass in einem solchen Modus auch die meisten Überraschungen möglich sind.

Heißt das, dass in einer solch kurzen Serie eher der Außenseiter und nicht der Favorit im Vorteil ist?

Greilinger: Nun, es kommt sicherlich auch darauf an, wie gut der Favorit letztlich ist. Aber klar, unter dem Strich ist es für einen Außenseiter definitiv schwieriger, in einer langen Serie vier Partien zu gewinnen als in einem ’Best-of-three’, bei dem zwei Siege zum Weiterkommen reichen. Laut Spielplan findet ja alle 48 Stunden eine Partie statt. Und wenn der Favorit ausgerechnet in dieser Phase einen schlechten Lauf hat, dann ist sicher alles möglich.

Inwieweit spielt der Heimvorteil ohne Zuschauer eine Rolle?

Greilinger: Ich denke schon, dass das nach wie vor ein Vorteil ist. Zum einen muss du nicht reisen. Zum anderen kennst du dein eigenes Stadion, deine eigene Umkleidekabine oder auch das eigene Eis in- und auswendig. Natürlich ist der Heimvorteil mit Zuschauern noch deutlich größer. Aber auch in der jetzigen Situation ist er – wie bereits gesagt – nach wie vor vorhanden.

In der Hauptrunde der Süd-Gruppe konnte der ERC Ingolstadt drei von vier Duellen mit RedBull München zu seinen Gunsten entscheiden. Hat diese Statistik in Ihren Augen irgendeine Aussagekraft?

Greilinger: Eigentlich gar keine. Vorrunde ist Vorrunde und Play-offs sind Play-offs! Daher hat es normalerweise überhaupt keine Aussagekraft, wie man in der Hauptrunde gegeneinander gespielt hat. In den Play-offs geht es schließlich wieder komplett bei Null los.

Eine andere Bilanz sagt, dass RedBull München die aktuell „heißeste“ Mannschaft in der Deutschen Eishockey-Liga ist. Das Team von Headcoach Don Jackson konnte elf der vergangenen zwölf Partien zu seinen Gunsten entscheiden. Anders sieht es dagegen beim ERC Ingolstadt aus, der im April in neun Begegnungen lediglich einen „Dreier“ einfuhr. Wie schwer ist es, rechtzeitig zu den Play-offs den berühmten Schalter wieder umzulegen?

Greilinger: Grundsätzlich ist es auf alle Fälle einfacher, wenn man mit einem positiven Lauf in die Play-offs geht als andersrum. Im Falle von München: Mit einer derartigen Siegesserie wächst natürlich auch das Selbstvertrauen. Auf der anderen Seite beginnt mit den Play-offs im Grunde eine ganz neue Saison.

Was zeichnet das Team von RedBull München auch in dieser Spielzeit aus?

Greilinger: Nun, zusammen mit den Adlern Mannheim war RedBull München bereits in den vergangenen Jahren das überragende Team. Und auch in dieser Saison zählt die Truppe von Headcoach Don Jackson zweifelsohne zu den ganz großen Titelfavoriten. München verfügt über eine extrem starke Mannschaft, die teilweise schon seit vielen Jahren in dieser Konstellation zusammenspielt. Nachdem dort auch bereits seit einer gefühlten Ewigkeit das gleiche System gespielt wird, kennt es jeder Akteur quasi im Schlaf. Gerade in den Play-offs ist RedBull ein richtig harter Brocken.

Ist Ihnen trotzdem auch die eine oder andere Schwäche aufgefallen?

Greilinger: In jeder Mannschaft gibt es eine gewisse Schwachstelle. Wo diese jetzt genau bei den Müchenern liegt, kann ich allerdings nicht sagen. Dazu habe ich deren Partien in der Hauptrunde zu wenig verfolgt. Da der ERC Ingolstadt über ein großes und erfahrenes Trainer-Team verfügt, wird man dort die RedBull-Schwächen sicher längst herausgefunden haben.

Verzichten muss RedBull München in den diesjährigen Play-offs auf seinen verletzten Kapitän Patrick Hager. Wie schwer wiegt der Ausfall Ihres ehemaligen Ingolstädter Teamkollegen und Meister-Panthers von 2014?

Greilinger: Wenn der Kapitän einer Mannschaft ausfällt, dann ist das immer sehr schmerzhaft. Auf Patrick Hager bezogen: Er ist ein typischer Play-off-Spieler, der dem Gegner regelrecht unter die Haut gehen kann. Darüber hinaus ist er ein defensivstarker und äußerst erfahrener Mittelstürmer. Ich bin überzeugt, dass RedBull seinen Ausfall definitiv spüren wird.

Kommen wir auf den ERC Ingolstadt zu sprechen: Wie schätzen Sie die Panther in dieser Spielzeit ein?

Greilinger: Gerade zu Saisonbeginn, als ich mir doch einige Partien des ERC angesehen habe, war ich positiv überrascht, wie stark das Team gerade im läuferischen Bereich ist. Auch wenn ich dann auf die Statistik geblickt habe, war deutlich zu sehen, dass die Panther in der Regel deutlich mehr Schüsse als ihr Gegner abgegeben haben. Auch wenn die Truppe vielleicht in den vergangenen Wochen etwas im Tief war, muss sie sich auf keinen Fall vor der Konkurrenz verstecken. Im Gegenteil, das ist mit Sicherheit eine richtig starke Mannschaft.

Würden Sie für die Viertelfinal-Serie zwischen München und Ingolstadt einen Tipp wagen?

Greilinger: Puh, das ist schwierig. Wie bereits erwähnt, ist München schon sehr stark und letztlich auch der Favorit. Aber in einer ’Best-of-Three’-Serie hat der ERC Ingolstadt als Außenseiter auf alle Fälle Chancen. Ich bin jedenfalls gespannt.