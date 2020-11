vor 33 Min.

Tim Wohlgemuth: „Gehaltsverzicht? Da bin ich offen!“

Auf und davon: Panther-Angreifer Tim Wohlgemuth (rechts) durfte am Donnerstagabend mit dem „Top Team Peking“ gegen die deutsche A-Nationalmannschaft (links Marco Nowak) ran. Dass diese Partie mit 2:7 verloren ging, war am Ende freilich eher zweitrangig.

Plus Nach monatelanger Zwangspause nimmt Ingolstadts Stürmer Tim Wohlgemuth für das „Top Team Peking“ am Deutschland-Cup in Krefeld teil. Dort leben er und seine Mannschaftskameraden in einer „Blase“. Gesprochen wird dabei natürlich auch über die DEL.

Von Dirk Sing

Das lange Warten hatte am Donnerstagabend zumindest für drei Akteure des ERC Ingolstadt ein Ende. Beim traditionellen Deutschland-Cup in Krefeld, der in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie in abgespeckter Form (mit der deutschen A-Nationalmannschaft, dem „Top Team Peking“ und Lettland sind nur drei Mannschaften vertreten) und ohne Zuschauer ausgetragen wird, ist neben Fabio Wagner (A-Team) und Neuzugang Samuel Soramies auch Tim Wohlgemuth (beide Top Team Peking) dabei. Wir haben uns mit dem 21-jährigen Panther-Stürmer unterhalten.

Herr Wohlgemuth, können Sie sich eigentlich noch erinnern, wann Sie vor dem Deutschland-Cup-Auftaktmatch am Donnerstagabend gegen die deutsche DEB-Auswahl zuletzt in einer DEL-Partie für den ERC Ingolstadt auf dem Eis gestanden sind?

Wohlgemuth: Das war am vorletzten Hauptrunden-Spieltag in Bremerhaven Anfang März (6. März, Anm. d. Red.). Ich weiß es deshalb noch genau, weil ich dort meine 100. DEL-Partie absolviert und mich dabei auch noch an den Rippen verletzt habe. Bei der letzten Begegnung gegen Wolfsburg war ich leider schon nicht mehr dabei.

Wie war das Gefühl, acht Monate später – genauer gesagt am Donnerstagabend gegen die A-Nationalmannschaft – endlich wieder ein Eishockey-Match zu bestreiten?

Wohlgemuth: Ich fand es mega! Es hat einfach gutgetan, diesen ganzen Rhythmus beziehungsweise auch das Drumherum wie das Vorbereiten, Aufwärmen, Besprechungen und natürlich auch das Spielen selbst nach einer derart langen Pause endlich wieder zu erleben. Hinzu kommt aber natürlich auch die psychische Komponente. Man hat einfach gemerkt, dass das monatelange Training nicht umsonst war beziehungsweise es einen Grund gibt, wofür sich die harte Arbeit lohnt. Es hat einfach riesig Spaß gemacht.

Was ist denn für einen Eishockey-Spieler die größte Herausforderung nach einer solch langen Zwangspause?

Wohlgemuth: Ich denke, dass es die mentale Vorbereitung ist. Diese benötigt man, um seine Leistung zu bringen beziehungsweise gerade vom Kopf her von Anfang an da zu sein. Dabei geht es in erster Linie um die mentale Schnelligkeit und auch die Fähigkeit, bestimmte Situationen oder ein Spiel zu lesen. Das Körperliche und Schlittschuhläuferische geht dagegen eigentlich immer recht schnell. Nach zwei oder spätestens drei Wochen ist man wieder auf derselben Ebene.

Zusammen mit Ihrem künftigen Ingolstädter Teamkollegen Samuel Soramies stehen Sie im sogenannten „Top Team Peking“. Wie setzt sich diese Mannschaft, die von Tobias Abstreiter gecoacht wird, zusammen?

Wohlgemuth: Nun, ich würde sagen, dass wir insgesamt eine recht gute Mischung an Spielertypen im Team haben. Zum einen gibt es einige Jungs, die bereits etliche DEL- und auch schon A-Länderspiele absolviert haben. Zum anderen sind aber auch Akteure dabei, die größtenteils in der U20 spielen und gerade erst in den Senioren-Bereich aufgestiegen sind. Das Schöne daran ist, dass eigentlich jeder seine Rolle kennt, den Teamkollegen helfen und seinen Teil dazu beitragen kann, dass wir auf dem Eis harmonieren.

Mit 100 DEL-Partien und zehn A-Länderspielen zählen Sie selbst zu den „Routiniers“ im „Top Team Peking“. Würden Sie sich dementsprechend auch als einen der „Leader“ dieser Truppe bezeichnen?

Wohlgemuth: Ja, schon ein bisschen! Irgendwie ist man ja automatisch einer der Führungsspieler, wenn man bereits einiges an Erfahrung mitbringt. Allerdings bin ich nach wie vor „nur“ 21 Jahre alt und muss noch sehr viel lernen. Im Vergleich zur A-Nationalmannschaft gibt es jetzt in unserem Team auch kein so großes Gefälle, was das Alter und die Erfahrung betrifft. Daher ist das Thema „Leader“ bei uns auch nicht wirklich stark ausgeprägt.

Das „Top Team Peking“ bereitet sich seit Dienstag auf diesen Deutschland-Cup in Krefeld vor. Können Sie beschreiben, wie das „Turnierleben in Corona-Zeiten“ bei Ihnen aussieht?

Wohlgemuth: Nun, wir befinden uns hier in einer sogenannten Blase. Das heißt beispielsweise, dass wir aus unserem Hotel nicht raus und somit auch keinen Kontakt nach außen haben dürfen. Sprich: Wir sind die ganze Zeit unter uns. Auch mit den gegnerischen Teams treffen wir uns nur zu den jeweiligen Partien auf dem Eis. Selbst bei Trainingseinheiten wird zeitlich und örtlich darauf geschaut, dass es kein Zusammentreffen gibt. Natürlich ist es schade, dass man sich in seiner Freizeit nicht mit Freunden oder der Familie mal auf einen Kaffee treffen oder zum Einkaufen gehen kann. Das ist natürlich schon ein riesengroßer Unterschied zu „normalen“ DEB-Maßnahmen. Aber trotz allem ist es eigentlich ganz angenehm. Wir sind hier 30 Jungs – und langweilig wird einem da eher selten.

Dementsprechend dürfte auch viel Zeit für Gespräche bleiben. Nachdem alle Akteure des „Top Teams Pekings“ aus DEL-Vereinen stammen: Wie intensiv wird in diesen Tagen über die aktuelle Situation in der Deutschen Eishockey-Liga inklusive Saisonstart diskutiert?

Wohlgemuth: Schon sehr intensiv. Wir haben uns als Team ja bereits Ende September zu einer DEB-Maßnahme in Füssen getroffen – und auch dort wurde natürlich über dieses Thema viel gesprochen, da es nahezu jede Woche eine neue Wasserstandsmeldung oder Entscheidung gab. Nachdem hier in Krefeld Spieler von nahezu allen DEL-Klubs sind, ist es schon toll, sich untereinander auszutauschen und zu erfahren, wie bestimmte Dinge bei anderen Vereinen gehandhabt werden. Das ist definitiv wichtig für uns, um zu wissen, wie wir mit dieser oder jener Situation umgehen können.

Es ist kein Geheimnis, dass in den vergangenen Wochen an nahezu allen DEL-Standorten mit den Profis erneut über einen möglichen Gehaltsverzicht diskutiert wurde. Wie stehen Sie diesem Thema beziehungsweise diesen Gesprächen gegenüber?

Wohlgemuth: Ich bin diesbezüglich offen, wenn der Verein auf mich zukommt und mir erklärt, dass es ihm wirtschaftlich nicht gutgehe und dies die einzige Option sei. Dann ist es für mich eine einfache Entscheidung, da ich noch ein junger Akteur bin, der spielen muss, um sich weiterzuentwickeln. Dementsprechend profitiere ich ja auch davon, wenn die DEL-Saison stattfindet. Da geht es mir letztlich wie jedem Spieler – egal ob er jetzt 29 oder 17 Jahre alt ist! Wie gesagt: Ich bin dafür offen und habe auch kein Problem damit, so lange der Verein das Ganze offen und ehrlich – was er ja auch tut – mir gegenüber kommuniziert.

Etliche Ihrer DEL-Kollegen haben sich vorübergehend größtenteils an DEL2-Vereine verleihen lassen, um regelmäßig Trainings- und Spielpraxis zu sammeln. War oder ist das für Sie auch ein Thema?

Wohlgemuth: Darüber habe ich mir schon auch Gedanken gemacht, ja. Am Ende war das Ganze aber mit den Versicherungen und Lizenzen doch etwas zu kompliziert. Sollte jetzt aber am 18. Dezember die DEL-Saison 2020/2021 beginnen, würden wir ohnehin in einer oder zwei Wochen mit der Vorbereitung starten. Das hieße unter dem Strich, dass für diese ausgeliehenen Jungs lediglich zwei oder drei Partien herauskommen würden. Natürlich ist so etwas schon auch cool, aber extrem relevant wäre es am Ende wohl nicht.

Wie zuversichtlich sind Sie denn, dass am 18. Dezember in der DEL tatsächlich der Startschuss fällt?

Wohlgemuth: Ehrlich gesagt bin ich schon sehr zuversichtlich. Ich gehe davon aus, dass die Liga alle möglichen Szenarien durchgeplant hat. So lange das Ganze wirtschaftlich umsetzbar ist, sehe ich keine unlösbaren Probleme auf uns zukommen. Für mich persönlich ist es auch eher zweitrangig, ob wir jetzt eine Saison ohne Play-offs oder nur mit 38 Hauptrunden-Partien absolvieren. Viel wichtiger ist in meinen Augen, dass wir nicht eineinhalb Jahre komplett pausieren. Sowohl für die Spieler als auch Vereine wäre das eine riesengroße Katastrophe, weil es danach wohl richtig übel ausschauen würde. Daher hoffe ich, dass es auch die Liga- und Klub-Chefs genau so sehen und wir allerspätestens Ende Dezember loslegen können.

Themen folgen