22.03.2020

Video: ERCI-Profi David Elsner: „Bleibt’s dahoam!“

ERC Ingolstadts Stürmer David Elsner appelliert in der Corona-Krise in seinem Video an die Eishockey-Anhänger und macht Vorschläge, wie man die Zeit überbrücken kann

Die Corona-Krise hat auch die Sportwelt mit voller Wucht erwischt. Aufgrund der großen Ansteckungsgefahr gibt es in Bayern seit Freitag Mitternacht bekanntlich eine Ausgangsbeschränkung.

Die Neuburger Rundschau lässt in mehreren Videos die Profis des ERC Ingolstadt zu Wort kommen. Wie vertreiben sie sich in den eigenen vier Wänden die Zeit? Warum ist es so wichtig, derzeit auf Abstand zu seinen Mitmenschen zu gehen? Warum ist der Zusammenhalt und die Solidarität augenblicklich so eminent wichtig?

Auch die Profis des ERC Ingolstadt bleiben in Zeiten der Corona-Krise daheim. Stürmer David Elsner appelliert an die Solidarität und den Zusammenhalt auch unter den Eishockey-Fans. Video: Dirk Sing

Den Anfang in unserer kleinen Video-Serie macht Panther-Stürmer David Elsner. Seine wohl wichtigste Botschaft an die Anhängerschaft: „Bleibt’s dahoam!“, (disi)

