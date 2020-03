vor 49 Min.

Video: ERCI-Stürmer Tim Wohlgemuth mit deutlichem Appell

ERC Ingolstadts Youngster und Nationalstürmer Tim Wohlgemuth erinnert die Fans, worauf es derzeit besonders ankommt.

David Elsner und Timo Pielmeier vom ERC Ingolstadt haben in der kleinen Video-Serie der Neuburger Rundschau bereits an die Anhänger des ERC Ingolstadt eindringlich in Sachen Coronavirus appelliert. Während Elsner die Fans zum Daheimbleiben aufrief, setzte Pielmeier auf die Solidarität und den Zusammenhalt in der Bevölkerung. „Zusammen kommen wir da raus“, sagte Pille.

Auch Eishockey-Nationalstürmer Tim Wohlgemuth vom ERC Ingolstadt richtet deutlichr Worte an die Panther-Anhänger in Sachen Coronavirus. Video: Dirk Sing

Auch Panther-Angreifer Tim Wohlgemuth ließ sich freilich nicht zweimal bitten und erinnert die Eishockey-Anhängerschaft daran, worauf es in diesen Tagen und Wochen besonders ankommt. (disi)

