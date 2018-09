20:00 Uhr

Wie erwartet: Dustin Friesen ist der Kapitän ERC Ingolstadt

Verteidiger wird Nachfolger von John Laliberte

Ingolstadt Noch bevor die DEL-Saison 2018/2019 begonnen hat, ist beim ERC Ingolstadt die erste „Personal-Entscheidung“ bereits gefallen: Wie die Neuburger Rundschau bereits zu Beginn der Vorbereitung angekündigt hatte, wird Dustin Friesen künftig als Kapitän fungieren und somit die Nachfolge von John Laliberte antreten, der in der Sommerpause seine Karriere beendet hat.

„Dustin zählt definitiv zu diesem Kreis. Er ist zwar nicht unbedingt der lauteste Spieler in der Kabine. Aber durch die Art und Weise, wie er sich tagtäglich auf das Training und die Spiele vorbereitet und immer seine volle Leistung abruft, hat er sich bei seinen Teamkollegen schon sehr viel Respekt verschafft. Von dem her ist Dustin auf alle Fälle ein möglicher Kandidat“, hatte Panther-Headcoach Doug Shedden im NR-Interview vom 7. August gesagt. Nach der Trainingseinheit am Donnerstag bestätigte Shedden dann offiziell die „Inthronisierung“ Friesens, der dieses Amt sowohl von seinen Teamkollegen als auch dem Coaching-Team in einer geheimen Abstimmung übertragen bekam. Als Assistenten tragen künftig Fabio Wagner, Mike Collins, Brett Olson und Pat Cannone abwechselnd bei Heim- und Auswärtspartien das „A“ auf der Brust.

Etwas zurückhaltender gab sich Shedden hingegen in Sachen Kader für das DEL-Auftaktspiel am Freitag bei den Straubing Tigers (19.30 Uhr). Nachdem bei der gestrigen Übungseinheit auch Stürmer Petr Taticek wieder aufs Eis zurückkehrte und munter mitmischte, muss der Panther-Dompteur zwei Akteure streichen. Zur Erklärung: Ab dieser Saison können nur noch 18 Feldspieler mit einer regulären Lizenz ohne Altersbegrenzung eingesetzt werden. Möchte ein Klub weiterhin 19 Feldspieler aufbieten, muss er dies mit Akteuren der Altersklasse U23 oder jünger tun. „Eine Entscheidung, wer in Straubing nicht zum Einsatz kommen wird, werde ich erst später fällen“, erklärte Shedden nach dem Donnerstags-Training. Fest steht hingegen, dass Nationaltorhüter Timo Pielmeier in Straubing zwischen den Pfosten des Panther-Gehäuses stehen wird. (disi)

