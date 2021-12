ERC Ingolstadt

17:10 Uhr

Frederik Storm: Der Mann der guten Statistiken beim ERC Ingolstadt

Kann zufrieden sein: Frederic Storm spielt eine starke Saison und fährt mit Dänemark zu Olympia. Am Freitag ist der Stürmer mit dem ERC Ingolstadt bei den Krefeld Pinguinen zu Gast.

Plus Frederik Storm führt die Plus-Minus-Bilanz im Kader des ERC Ingolstadt mit deutlichem Vorsprung an. Wie der Däne, für den 2022 ein Karrierehöhepunkt ansteht, die Zahlen bewertet und welchen Anteil seine Sturmreihe hat.

Von Benjamin Sigmund

Wer die Statistiken des ERC Ingolstadt studiert, dem fällt sofort ein Name ins Auge. Frederic Storm führt mit einem Plus-Minus-Wert von +13 die interne Rangliste in diesem Bereich mit großem Vorsprung an.

