vor 35 Min.

Ex-Panther Ty Ronning: "Ich bin unglaublich dankbar"

Plus In der vergangenen Saison feierte Ty Ronning mit dem ERC Ingolstadt die Vizemeisterschaft. Nun geht der Stürmer für die Eisbären Berlin auf Torjagd. Mit seinem neuen Team kam er am Freitagabend gegen die Panther zum Auftakt zu einem 2:1-Sieg nach Penaltyschießen.

Von Dirk Sing

Ty Ronning, die Eisbären Berlin haben zum Auftakt der DEL-Saison 2023/2024 den ERC Ingolstadt mit 2:1 nach Penaltyschießen besiegt. Wie fällt Ihr Fazit nach dieser Partie aus?

Ronning: Es sind zwei sehr starke Mannschaften aufeinandergetroffen, die sehr körperbetont gespielt haben und diese Partie unbedingt gewinnen wollten. Ich denke, dass das erste und dritte Drittel von uns ziemlich gut waren. Insgesamt hat es sehr viel Spaß gemacht, vor so vielen Leuten hier in der Mercedes-Benz-Arena zu spielen und natürlich am Ende auch im Penaltyschießen noch den Zusatzpunkt zu holen.

