ERC-Torhüter Danny Taylor: „Natürlich will ich die Nummer eins sein“

Plus Danny Taylor ist seit Ende November neuer Torhüter in Ingolstadt. Im Interview spricht er über seine Familie, seine internationalen Erfahrungen, wie der Kontakt zu den Panthern zustande kam und über die Rivalität mit Torhüter-Kollege Kevin Reich.

Herr Taylor, Sie sind mittlerweile seit drei Wochen in Ingolstadt. Haben Sie sich schon eingelebt?