ERC Ingolstadt

19:40 Uhr

ERC-Profi Justin Feser: Wie bei den Junioren

In Topform: Justin Feser gelang zuletzt ein Dreierpack. Insgesamt hat der Stürmer des ERC Ingolstadt in der laufenden Saison bereits 13 Tore erzielt.

Plus Erstmals im Profibereich hat Justin Feser drei Tore in einem Spiel erzielt. Wie der Stürmer des ERC Ingolstadt seine Topform erklärt und was er von den Heimspielen gegen Iserlohn und Mannheim erwartet.

Von Benjamin Sigmund

Dass auch Profis nach vielen Karrierejahren Premieren feiern, hat Justin Feser am vergangenen Freitag erlebt. Da gelang dem Stürmer des ERC Ingolstadt beim 5:4-Erfolg nach Verlängerung in Krefeld ein Dreierpack.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen