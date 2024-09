Bengals kassieren dritte NFL-Niederlage im dritten Spiel

Die Washington Commanders um den deutsch-amerikanischen Football-Profi Brandon Coleman haben überraschend gegen die Cincinnati Bengals gewonnen und den Fehlstart der Gastgeber in die NFL-Saison verschlimmert. Die Commanders holten ein 31:26 und bescherten den Bengals die dritte Niederlage im dritten Spiel. Quarterback Jayden Daniels überzeugte im besten Spiel seiner jungen Profi-Karriere mit guten Entscheidungen und profitierte dabei auch von der Arbeit Colemans in der Offensive Line.

Daniels erzielte einen Touchdown nach einem Laufspielzug, kam auf zwei Touchdown-Pässe und warf für insgesamt 254 Yards ohne Fehlpass. «Respekt an meine O-Line, Respekt an meine Receiver», sagte Daniels. 21 seiner 23 Würfe fanden einen Mitspieler.

Bei den Bengals kam Quarterback Joe Burrow zwar auf drei Touchdown-Pässe und brachte sein Team zunächst in Führung - dann aber lagen die Gastgeber durchgehend im Rückstand. Die Bengals waren mit Ambitionen auf den Super Bowl in die Saison gestartet.

Bills nehmen Jaguars auseinander

Deutlich besser läuft es für die ebenfalls ambitionierten Buffalo Bills. Gegen die Jacksonville Jaguars gab es ein zu keinem Zeitpunkt gefährdetes 47:10 und den dritten Sieg im dritten Saisonspiel. Die Bills sind eines von noch fünf ungeschlagenen Teams in der NFL. Quarterback Josh Allen kam schon in der ersten Halbzeit auf vier Touchdown-Pässe und konnte am Ende entspannt von der Bank verfolgen, wie sein Ersatzmann Mitchell Trubisky den Sieg nach Hause brachte. «Das fühlt sich gut an, das kann ich dir sagen», kommentierte Allen die Vorstellung.

Eine besondere Partie war es auch für Damar Hamlin. Der Bills-Profi, der nach einem Herzstillstand auf dem Platz vor gut 18 Monaten kurzzeitig um sein Leben hatte bangen müssen, fing einen Pass von Jaguars-Quarterback Trevor Lawrence. Für Hamlin war es die erste Interception seiner Karriere, kurz darauf erzielten die Bills ihren dritten Touchdown. Für die in allen Bereichen enttäuschenden Jaguars war es die dritte Niederlage im dritten Spiel.

Icon Vergrößern Jayden Daniels (links) machte das beste Spiel seiner jungen Karriere als NFL-Quarterback. Foto: Carolyn Kaster/AP/dpa Icon Schließen Schließen Jayden Daniels (links) machte das beste Spiel seiner jungen Karriere als NFL-Quarterback. Foto: Carolyn Kaster/AP/dpa