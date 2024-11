Zweiter Erfolg: Deutsches Eishockey-Team vor Turniersieg

Die deutschen Eishockeyspielerinnen können weiter auf den Turniersieg beim Vier-Nationen-Turnier in Landshut hoffen. Im zweiten Match siegte das Team von Bundestrainer Jeff MacLeod gegen die Slowakei mit 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) und führt die Tabelle nach dem 4:1 zum Auftakt gegen Frankreich mit sechs Punkten an. Am Samstag (14.30 Uhr/Magentasport) kann die Auswahl des DEB mit einem Erfolg über Ungarn (5 Punkte) mit dem früheren Herren-Bundestrainer Pat Cortina den Cup holen.

Die Slowakinnen gingen vor 2.109 Zuschauern bei deutscher Überzahl in Führung. Ema Tothova ließ Torhüterin Lisa Hemmerle, die Star-Keeperin Sandra Abstreiter (Ottawa) vertrat, bei einem Konter keine Abwehrchance. Nicola Hadraschek-Eisenschmid konnte kurz vor Ende des ersten Drittels ausgleichen. Kapitänin Daria Gleißner sorgte im Schlussabschnitt für die Entscheidung (42. Minute).

Das Nationen-Turnier in der bayerischen Eishockey-Hochburg ist für die deutsche Mannschaft ein wichtiger Test vor dem Qualifikationsturnier für Olympia 2026. Vom 6. bis 9. Februar 2025 geht es in Bremerhaven gegen Österreich, Ungarn sowie einen noch zu ermittelnden Qualifikanten um den Platz für das Eishockey-Highlight 2026 in Mailand.