Deutscher Teamkollege für Draisaitl möglich

Die Edmonton Oilers haben neben Leon Draisaitl womöglich bald einen weiteren deutschen Spieler im Kader. Der Vizemeister der nordamerikanischen Eishockey-Liga wählte den gebürtigen Düsseldorfer David Lewandowski im diesjährigen NHL-Draft in der vierten Runde an 117. Stelle aus. Lewandowski ist der Sohn von Eduard Lewandowski, der für Deutschland an vier Weltmeisterschaften teilnahm und aktuell als U20-Nachwuchstrainer der Düsseldorfer EG fungiert.

Dort erlernte Sohn David das Eishockeyspielen, ehe es ihn nach Kanada in die Nachwuchsliga WHL zog. Für die Saskatoon Blades erzielte der 18 Jahre alte Stürmer in 56 Spielen 16 Treffer und legte weitere 25 auf. Zu seinen ersten Gratulanten nach dem Draft gehörte Superstar Draisaitl höchstpersönlich.

Drei weitere Deutsche ab Runde drei gezogen

Neben Lewandowski gab es für das deutsche Eishockey aus Los Angeles drei weitere erfreuliche Nachrichten von der jährlichen Talente-Auswahl. Als bester Deutscher wurde Maxim Schäfer (18) von den Washington Capitals in der 3. Runde an 96. Stelle ausgewählt. Nur zwei Positionen später, an 98. Stelle, sicherten sich die Chicago Blackhawks die Rechte an Julius Sumpf (20). Carlos Händel (18) komplettiert das deutsche Quartett. Der gebürtige Erlanger wurde in der 6. Runde an 177. Stelle von den Montreal Canadiens gezogen.