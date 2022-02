Dänemarks Eishockey-Team bei Premiere im Viertelfinale

Dänemarks Eishockey-Männer stehen bei ihrer ersten Olympia-Teilnahme bei den Winterspielen in Peking auf Anhieb im Viertelfinale.

Die Dänen gewannen das Entscheidungsspiel um den Einzug in die Runde der letzten Acht gegen Lettland 3:2 (1:1, 1:1, 1:0). Den Siegtreffer erzielte der ehemalige DEL-Profi Markus Lauridsen in der 42. Minute. Im Viertelfinale müssen die Dänen am Mittwoch (07.00 Uhr) gegen Russland antreten. Im ersten Viertelfinale stehen sich zuvor (05.10 Uhr) die USA und die Slowakei gegenüber.

Die Slowaken hatten das Entscheidungsspiel gegen Deutschland deutlich mit 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) gewonnen.

