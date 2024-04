Eishockey WM 2024: USA vs. Deutschland live im Free-TV und Stream

In der Gruppe B der Eishockey WM 2024 trifft Deutschland auf die USA. Wann findet das Spiel statt und wie läuft die Übertragung? Alle Infos gibt es hier.

Deutschland ist bei der 87. Eishockey WM 2024 in der Gruppe B gelandet, das heißt in der Gruppenphase muss sich das deutsche Team gegen die USA, Schweden, die Slowakei, Lettland, Frankreich, Kasachstan und Polen behaupten. Zumindest dem amtierenden Weltmeister Kanada und dem Gastgeber Tschechien kann Deutschland erstmal aus dem Weg gehen. Die Schwierigsten Gegner dürften vorerst die USA und Schweden werden. Aber auch der letztjährige WM-Dritte aus Lettland sollte nicht unterschätzt werden. Zuerst muss sich die deutsche Mannschaft jedoch den USA stellen. Wann findet das Spiel statt und wo wird es übertragen? Alle wichtigen Infos zur Partie gibt es hier.

USA vs. Deutschland bei der Eishockey WM 2024: Termin und Uhrzeit

Die Eishockey WM findet in diesem Jahr in Tschechien statt. Alle deutschen Spiele in der Gruppenphase finden dabei in Ostrava in der Ostrava Arena statt. Ostrava ist die drittgrößte Stadt in Tschechien und liegt im Osten des Landes. Die Gruppe A trägt die Gruppenphase in der Prag Arena in der tschechischen Hauptstadt aus.

Das erste Spiel der deutschen Mannschaft findet laut Spielplan der Eishockey-WM 2024 am Freitag, dem 10. Mai 2024, gegen die Slowakei statt. Direkt am Tag darauf geht es dann gegen die USA. Der Anpfiff für die Partie fällt am Samstag, dem 11. Mai 2024, um 20.20 Uhr.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SID

Übertragung der Eishockey WM 2024: USA gegen Deutschland

Die Übertragung der Eishockey-WM 2024 übernimmt dieses Mal der Sender ProSieben. Insgesamt 30 Spiele werden im TV gezeigt, einige von ihnen jedoch nicht auf dem Hauptsender sondern bei ProSieben MAXX. Zu den 30 Spielen gehören alle Spiele mit deutscher Beteiligung sowie zwei Viertelfinals, beide Halfbfinals, das Spiel um Platz 3 und das Finale. Wer auch die Spiele ohne deutsche Beteiligung sehen möchte, muss auf ein Abo bei Sportdeutschland.tv zurückgreifen. Die Partie zwischen den USA und Deutschland gehört jedoch regulär zu den Spielen, die kostenlos und live bei ProSieben übertragen werden. Los geht es um 20.20 Uhr. Hier finden Sie die Übersicht:

Spiel: USA - Deutschland , 87. Eishockey WM 2024, Gruppenphase Gruppe B

- , 87. WM 2024, Gruppe B Wo: Ostrava , Ostrava Arena

, Arena Datum: Samstag, 11. Mai 2024

Samstag, 11. Mai 2024 Uhrzeit: 20.20 Uhr

20.20 Uhr Übertragung im Free-TV: ProSieben

Übertragung im Live-Stream: Joyn, ran.de, Sportdeutschland.tv

USA vs. Deutschland bei der Eishockey WM 2024: Wie sieht die Bilanz aus?

Die USA gehören bei der Weltmeisterschaft neben Kanada, Schweden und Finnland zu den stärksten Gegnern für die deutsche Mannschaft. Die USA waren bisher zwei Mal Weltmeister, aber auch abgesehen von Weltmeistertiteln konnte das amerikanische Team punkten. Ganze zwölf Mal gewann die Nationalmannschaft Silber und Bronze. Die deutsche Mannschaft wurde bisher hingegen noch nie Weltmeister. Im letzten Jahr wurde Deutschland jedoch Vize-Weltmeister und musste sich nur dem amtierenden Weltmeister Kanada geschlagen geben. Je nach Tagesform dürfte Deutschland also eine realistische Chance gegen die USA haben. (lob)