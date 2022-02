DEB-Team gegen China wohl ohne verletzten Nowak

Eishockey-Nationalspieler Marco Nowak hat noch nicht wieder mit dem Olympia-Team in Peking trainieren können.

Der 31 Jahre alte Verteidiger der Düsseldorfer EG dürfte nach seiner Verletzung beim 1:5 gegen Kanada auch am Samstag gegen das offiziell als China antretende Club-Team Kunlun Red Star nicht spielen können. "Für morgen wird es eng", bestätigte der Sportdirektor des Deutschen Eishockey-Bundes, Christian Künast.

Nowak hatte gegen die Kanadier bereits früh einen nicht geahndeten Check von Eric O'Dell gegen den Kopf einstecken müssen und war nicht mehr in der Lage gewesen, weiter zu spielen. Am Freitag beim Training stand Bundestrainer Toni Söderholm mit 24 Spielern auf dem Eis. Nowak trainierte demnach aber schon wieder individuell. "Heute geht es ihm auch schon besser als gestern", sagte Künast, der sich insgesamt vorsichtig optimistisch zeigte. Sollte sich der Verdacht auf eine Gehirnerschütterung bei Nowak nicht bestätigen, könnte der Verteidiger womöglich am Sonntag gegen die USA wieder mitwirken.

Gegen das KHL-Team Kunlun ist am Samstag (9.40 Uhr/ZDF und Eurosport) ein Sieg Pflicht. Für das Olympia-Gastgeberland hatte es eine Ausnahmeregelung gegeben. Damit China nicht ganz so unterlegen ist, darf das eigentlich in Peking beheimatete Team aus der russisch geprägten Liga KHL als chinesisches Nationalteam antreten. Dafür bekamen alle 16 Nordamerikaner und ein Russe im Team Kunluns chinesische Namen verpasst.

Der KHL-Letzte verlor indes das Olympia-Auftaktspiel am Freitag gegen das hauptsächlich aus Collegespielern bestehende Team der USA mit 0:8. Die USA sind am Sonntag (14.10 Uhr/ARD und Eurosport) letzter deutscher Vorrundengegner.

