So könnte das Wasserproblem am Eiskanal gelöst werden

Wird das Wasserproblem am Eiskanal mit einer „fast“ sicheren Lösung mit zwei Schleusen für geschätzt rund zwei Millionen Euro Baukosten gelöst? Oder mit einer 100 Prozent sicheren Lösung, mit einem Pumpwerk für rund sechs Millionen Euro plus den folgenden Betriebskosten? Diese Fragen müssen in den nächsten Monaten die Augsburger Stadträte beantworten. Jetzt wurden vor kurzem im Sportausschuss der Stadt beide Varianten vorgestellt.

