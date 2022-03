Eiskunstlauf

18:35 Uhr

Deutschland ist im Eiskunstlauf nicht konkurrenzfähig

Eiskunstläuferin und Wahl-Oberstdorferin Nicole Schott zeigte eine der besten deutschen Leistungen bei der Eiskunstlauf-WM in Montpellier. Sie wurde WM-Zehnte.

Plus Die deutschen Eiskunstläufer konnten weder bei Olympia noch bei der WM an der Spitze mithalten. Die Gründe dafür liegen jedoch nicht nur in Deutschland.

Von Dominik Schätzle

Vorbei sind die Zeiten von Katarina Witt, die in den 80er Jahren – damals für die DDR – Olympiasiegerin und Weltmeisterin wurde, oder Aljona Savchenko, die mit Bruno Massot 2018 den Olympiasieg im Paarlauf für Deutschland holte. Bei der gerade beendeten Eiskunstlauf-WM in Montpellier spielten die deutschen Athletinnen und Athleten für die Medaillenvergabe keine Rolle – wie schon zuvor bei Olympia. Dabei waren die führenden Nationen Russland und China in Frankreich nicht einmal dabei.

