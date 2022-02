Eislaufen bei Olympia 2022: Zeitplan, Live-Ticker, Übertragung und Infos

Eiskunstlauf, Eisschnelllauf und Shorttrack bei Olympia 2022: Hier finden Sie die Infos zu Eislauf - rund um Zeitplan, Live-Ticker und Übertragung im Free-TV oder Stream.

Eislaufen bei Olympia 2022: Eisschnelllauf, Eiskunstlauf und Shorttrack: Diese drei Sportarten werden bei Olympia unter Eislaufen zusammengefasst. Was man über die verschiedenen Disziplinen wissen sollte, nach welchem Zeitplan sie bei der Olympiade in Peking ausgetragen werden und auf welchen Sendern und Websites es eine kostenlose Live-Übertragung im Free-TV oder Live-Stream gibt, lesen Sie in unserem Artikel. Außerdem finden Sie hier einen Live-Ticker.

Zeitplan, Uhrzeit, Termine des Eiskunstlaufs bei den Olympischen Winterspielen 22

Beim Eiskunstlauf existieren unterschiedliche Disziplinen, dazu gehören etwa Team Events und Paarläufe. Teilweise wird nochmals zwischen Kurzprogramm und Kür unterschieden. Als besonders detailreich und anspruchsvoll gilt die letzte Disziplin: der Eistanz. Zum Ende der Olympischen Winterspiele findet abschließend zudem eine Gala statt, bei der es nicht um Punkte geht.

Datum Uhrzeit (MEZ) Disziplin 4.2.22 3.02 Uhr Team Event 6.2.22 2.37 Uhr Team Event 7.2.22 2.22 Uhr Team Event 8.2.22 2.22 Uhr Männer Kurzprogramm 10.2.22 2.38 Uhr Männer Kür 12.2.22 12.07 Uhr Eistanz Kurztanz 14.2.22 2.22 Uhr Eistanz Kür 15.2.22 11.08 Uhr Frauen Kurzprogramm 17.2.22 11.08 Uhr Frauen Kür 18.2.22 11.38 Uhr Paarlauf Kurzprogramm 19.2.22 12.08 Uhr Paarlauf Kür 20.2.22 5.00 Uhr Gala

Eisschnelllauf bei Olympia 2022: Zeitplan und Termine

Die Wettbewerbe im Eisschnelllauf bei Olympia 22 beginnen am 5. Februar 2022. In den verschiedenen ausgetragenen Disziplinen treten Männer und Frauen getrennt an. Neben Teamverfolgung und Massenstart treten die Läuferinnen und Läufer auch auf mehreren Distanzen zwischen 500 m und 10.000 m gegeneinander an. Sehen Sie hier den Zeitplan des olympischen Eisschnelllaufes:

Datum Uhrzeit (MEZ) Disziplin 5.2.22 9.30 Uhr 3.000 m Frauen 6.2.22 9.30 Uhr 5.000 m Männer 7.2.22 9.30 Uhr 1.500 m Frauen 8.2.22 11.30 Uhr 1.500 m Männer 10.2.22 13.00 Uhr 5.000 m Frauen 11.2.22 9.00 Uhr 10.000 m Männer 12.2.22 9.53 Uhr 500 m Männer 13.2.22 14.56 Uhr 500 m Frauen 15.2.22 7.30 Uhr Team Verfolgung Frauen

7.52 Uhr Team Verfolgung Männer 17.2.22 9.30 Uhr 1.000 m Frauen 18.2.22 9.30 Uhr 1.000 m Männer 19.2.22 8.00 Uhr Massenstart Männer

8.45 Uhr Massenstart Frauen

Zeitplan der Shorttrack-Läufe bei Olympia 22

Im olympischen Shorttrack gibt es eine Mixed Team Staffel, eine Männer- und eine Frauenstaffel sowie Einzel-Wettbewerbe auf Distanzen von 500 m bis 5.000 m. Nach diesem Zeitplan gehen die Shorttracker in Peking an den Start:

Datum Uhrzeit (MEZ) Disziplin 5.2.22 13.23 Uhr Mixed Team Staffel 7.2.22 12.30 Uhr 500 m Frauen

12.44 Uhr 1.000 m Männer 9.2.22 12.00 Uhr 1.500 m Männer 11.2.22 12.00 Uhr 1.000 m Frauen 13.2.22 12.00 Uhr 500 m Männer

12.35 Uhr 3.000 m Frauenstaffel 16.2.22 12.30 Uhr 1.500 m Frauen

13.32 Uhr 5.000 m Männerstaffel

Eiskunstlauf, Eisschnelllauf und Shorttrack: Live-Ticker

Mit dem Live-Ticker zu Eiskunstlauf, Eisschnelllauf und Shorttrack bei Olympia 2022 sind Sie immer auf dem neusten Stand. Das folgende Live-Center bietet zusätzlich auch Termine und Infos zu Medaillen - für alle Sportarten der Winterspiele.

Eislaufen im Free-TV und Live-Stream: Übertragung von Olympia 22

Sie möchten die Wettbewerbe im Eiskunstlauf, Eisschnelllauf oder Shorttrack im Free-TV oder im Live-Stream mitverfolgen? Bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking ist das kein Problem. ARD, ZDF und Eurosport senden mehrere Stunden täglich live im kostenlosen Free-TV und bieten darüber hinaus kurze Zusammenschnitte der täglichen Sport-Ereignisse an. Außerdem gibt es auf den Websites von ZDF (sportstudio.de, zdfheute.de, ZDF Mediathek), ARD (sportschau.de, ARD Mediathek) und Eurosport Player Livestreams der olympischen Wettbewerbe. Während der Eurosport Player kostenpflichtig ist, stellen ARD und ZDF kostenlose Streams zur Verfügung.

Detaillierte Infos zu den Senderzuteilungen an den Wettkampftagen der drei olympischen Eislauf-Sportarten finden Sie hier:

Datum Uhrzeit (MEZ) Disziplin Sender 4.2.22 3.02 Uhr Eiskunstlauf ZDF , Eurosport 5.2.22 ab 9.30 Uhr Eisschnelllauf , Shorttrack ARD , Eurosport 6.2.22 ab 2.37 Uhr Eiskunstlauf , Eisschnelllauf ZDF, Eurosport 7.2.22 ab 2.22 Uhr Eiskunstlauf , Eisschnelllauf , Shorttrack ZDF, Eurosport 8.2.22 ab 2.22 Uhr Eiskunstlauf , Eisschnelllauf ARD, Eurosport 9.2.22 12.00 Uhr Shorttrack ZDF, Eurosport 10.2.22 ab 2.38 Uhr Eiskunstlauf , Eisschnelllauf ZDF, Eurosport 11.2.22 ab 9.00 Uhr Eisschnelllauf , Shorttrack ARD, Eurosport 12.2.22 ab 9.53 Uhr Eiskunstlauf , Eisschnelllauf ZDF, Eurosport 13.2.22 ab 12.00 Uhr Eisschnelllauf , Shorttrack ARD, Eurosport 14.2.22 2.22 Uhr Eiskunstlauf ARD, Eurosport 15.2.22 ab 7.30 Uhr Eiskunstlauf , Eisschnelllauf ZDF, Eurosport 16.2.22 ab 12.30 Uhr Shorttrack ARD, Eurosport 17.2.22 ab 9.30 Uhr Eiskunstlauf , Eisschnelllauf ARD, Eurosport 18.2.22 ab 9.30 Uhr Eiskunstlauf, Eisschnelllauf ZDF, Eurosport 19.2.22 ab 8.00 Uhr Eiskunstlauf, Eisschnelllauf ZDF, Eurosport 20.2.22 5.00 Uhr Eiskunstlauf ARD, Eurosport

Die Austragungsorte der Eislauf-Disziplinen bei Olympia 22

Die XXIV. Olympischen Winterspiele finden 2022 in Peking statt. Nicht alle Sportarten werden in der chinesischen Hauptstadt ausgetragen, bei den Eislauf-Disziplinen ist das allerdings der Fall. Sie sind allesamt direkt in Peking verortet. Eiskunstlauf und Shorttrack spielen sich im Februar 2022 im Hauptstadt-Hallenstadion ab. Die Eisschnellläufer dürfen in der Nationalen Eisschnelllaufhalle ihr Können unter Beweis stellen.

