Hugo Ekitiké trifft und fliegt: Ein Jubel, der zur Lachnummer gerät

Als Liverpools Trainer Arne Slot nach dem 2:1-Sieg gegen Southampton nach Hugo Ekitiké gefragt wurde, wurde der Niederländer deutlich. „Unnötig und dumm“ sei es gewesen, was sich sein Neuzugang im Pokalspiel geleistet habe. Dabei hätte es der Abend des ehemaligen Frankfurters sein können: Kurz vor Spielende traf der Angreifer zum 2:1. Was danach folgte, brachte aber nicht nur Slot zur Verzweiflung, sondern sorgte dafür, dass sich Fußball–England nun über den Franzosen kaputt lacht: Nach dem Treffer zog der bereits gelb verwarnte Ekitiké das Trikot aus, präsentierte es den Fans – und flog vom Platz.

Denn die Regel besagt: Fürs Ausziehen des Trikots gibt es Gelb. Gelb und Gelb ergeben gemäß der Farbenlehre des Fußballs Gelb-Rot. Dazu kam: Das Tor von Ekitiké fiel jetzt nicht in die Kategorie Traumtor, vielmehr bugsierte der Franzose den Ball über die Linie, nachdem sein Mitspieler Frederico Chiesa die Vorarbeit geleistet hatte. Sah auch sein Trainer so: „Ich habe ihm gesagt, wenn man im Champions-League-Finale in der 87. Minute nach einem Dribbling gegen drei Spieler und einem Schuss in den Winkel ein Tor erzielt, kann ich vielleicht verstehen, dass er denkt: ‘Das ist alles mein Verdienst, was habe ich geleistet.“

Mick Channon erfand in den 60er Jahren den ersten Torjubel: die Windmühle

Was aber eben nicht so. Andererseits könnte Ekitiké sich damit einen Platz in der illustren Runde der kuriosen Torjubel gesichert haben, die beim Spiel auf Englands Fußballplätzen entstanden. Ohnehin gilt das Geburtsland des Fußballs ja auch als Geburtsstätte des inszenierten Jubels. Mick Channon, der in den 60er- und 70er-Jahren vornehmlich für Southampton stürmte, war der erste mit einem Signature-Move: Er feierte seine Treffer mit kreisenden Bewegungen seiner ausgestreckten rechten Hand: die Windmühle.

Gerne wurde der Moment der Freude über ein Tor auch als Reaktion auf Geschehnisse aller Art verwendet. Liverpools Robbie Fowler etwa war im April 1999 von den Everton-Fans für seinen angeblichen Kokain-Konsum verspottet worden. Als er wenig später im Derby gegen den Nachbarn traf, kniete er an der Außenlinie nieder und tat so, als würde er sie wie Kokain schnupfen. Das gab damals sechs Spiele Sperre vom Verband.

Paul Cascoigne ahmte bei der EM 1996 ein Trinkgelage nach

Einen Bruder im Geiste hatte er damit in Paul Gascoigne. Der zelebrierte ein Tor bei der EM 1996 gegen Schottland so, indem er sich auf den Rasen legte und darauf wartete, dass ihm seine Mitspieler mit Trinkflaschen Wasser in den Mund spritzen – eine Analogie zu den Berichten über die Trinkgelage, die es in der englischen Auswahl gegeben hatte.

Genie, Wahnsinn und ein nachgestelltes Trinkgelage: Paul Gascoigne gab der EM 1996 seinen eigenen Flair. Foto: picture-alliance / dpa

Liverpools Craig Bellamy wiederum feierte im Jahr 2007 einen Treffer, in dem er einen Golfschlag nachahmte. Die pikante Vorgeschichte: Der Waliser hatte kurz zuvor im Trainingslager seinen Mitspieler John-Arne Riise mit eben jenem Sportgerät malträtiert und wäre deswegen beinahe rausgeschmissen worden. Humor ist eben, wenn man trotzdem lacht – das gilt in diesen Tagen auch für Hugo Ekitiké.