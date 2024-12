Titelverteidiger Liren schafft Ausgleich bei Schach-WM

Bei der Schach-Weltmeisterschaft in Singapur hat Titelverteidiger Ding Liren den Ausgleich zum 6:6 geschafft. Das bedeutet, dass das Duell zwischen dem Chinesen und seinem erst 18 Jahre alten Herausforderer Dommaraju Gukesh aus Indien über die volle Distanz von 14 Partien geht und danach sogar ein Stichkampf im Schnellschach möglich ist.

Liren setzte sich im zwölften Match durch, nachdem er am Sonntag noch verloren hatte und damit erstmals in dem WM-Duell in Rückstand geraten war. Gukesh vergrub nach der Niederlage noch am Tisch fassungslos sein Gesicht in den Händen. «Das ist enttäuschend», sagte er.

Pause am Dienstag

Zum Titelgewinn sind 7,5 Punkte nötig. Für einen Sieg gibt es einen Punkt, ein Remis bringt beiden Spielern je 0,5 Zähler. Damit kann - nach einem Tag Pause - im 13. Spiel am Mittwoch noch keine Entscheidung fallen. Sollte es nach 14 Spielen unentschieden stehen, entscheidet eine Partie Schnellschach.

Der neue Titelträger erhält den Großteil des Preisgeldes in Höhe von 2,5 Millionen Dollar (rund 2,37 Millionen Euro).