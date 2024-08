Beach-Volleyball: Ludwigs internationale Karriere zu Ende

Die eindrucksvolle internationale Karriere von Beach-Volleyball-Olympiasiegerin Laura Ludwig ist beendet. Mit ihrer Partnerin Louisa Lippmann verlor die 38-Jährige im Viertelfinale des Elite-Turniers in ihrer Wahl-Heimat Hamburg gegen ihre deutschen Nachfolgerinnen Svenja Müller und Cinja Tillmann. Die Europameisterinnen setzten sich gegen die Rio-Gold-Gewinnerin und Louisa Lippmann mit 21:15, 21:18 durch.

Nach ihrem Vorrunden-Aus bei den Olympischen Spielen in Paris hatte die 38-jährige Ludwig angekündigt, ihre Karriere zu beenden. Nach dem internationalen Turnier in der Hansestadt tritt sie in der kommenden Woche bei den deutschen Meisterschaften in Timmendorf endgültig ab. In Hamburg wird Ludwig nach den Finals am Sonntag offiziell verabschiedet.

Ludwig und Lippmann waren am Freitag mit einem Sieg gegen die Litauerinnen Monika Paulikiené und Ainė Raupelytė doch noch in die Zwischenrunde eingezogen. In der schlugen sie Julia Scoles und Betsi Flint aus den USA mit 21:15, 19:21, 15:12 und erreichten das Viertelfinale gegen Svenja Müller und Cinja Tillmann.

Die 23-jährige Müller und die zehn Jahre ältere Tillmann spielen am Sonntag gegen die Brasilianerinnen Galil Thamela Coradelli und Victoria Lopes Pereira Tosta um den Einzug ins Finale.

Olympia-Zweiten Ehlers und Wickler müssen wegen Verletzung passen

Die Olympia-Zweiten Nils Ehlers und Clemens Wickler mussten indes ihre weitere Teilnahme an dem Turnier in der Hansestadt absagen. Ehlers hatte sich am Donnerstag beim Auftaktsieg gegen die Schweizer Quentin Métral und Jonathan Jordan am Knöchel verletzt.

Danach traten die beiden ebenfalls in Hamburg trainierenden EM-Zweiten zu ihren anderen beiden Gruppenspielen nicht an. Dennoch hatten sie sich für die Zwischenrunde qualifiziert. Doch die Ehlers Verletzung erwies sich als zu schwierig, um noch einmal einzugreifen.