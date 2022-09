Elversberg - Bochum im DFB-Pokal: Live-Ticker und Übertragung im TV oder Live-Stream

In der 2. Runde des DFB-Pokals trifft Bochum auf Elversberg. Hier gibt es alle Infos rund um die Übertragung im Free-TV und Live-Stream sowie einen Live-Ticker.

Die erste Runde des DFB-Pokal startet für die Mannschaft vom SV Elversberg direkt mit einer riesigen Überraschung: Gegen den Favoriten Bayer Leverkusen setzte man sich mit 4:3 durch und kegelte so einen Bundesligisten aus dem Wettbewerb. Der kommende Gegner für die Elversberger, der VfL Bochum, hatte es da etwas leichter: Gegen den Regionalligisten FC Viktoria 1889 Berlin gewann man mit 3:0 und zog so in die zweite Pokalrunde ein.

Dass der SV Elversberg die Großen ärgern kann, hat er bereits bewiesen. In die Drittligasaison startete der Sportverein mit sechs Siegen aus acht Spielen und blieb nur ein Mal ohne Punkte. Der VfL Bochum ist seit der vergangenen Saison zurück in der Bundesliga und tut sich in seiner zweiten Bundesligasaison nach dem Aufstieg schwer: Aus den ersten sechs Spielen wurden null Punkte geholt.

Ob sich der VfL den Saisonstart mit einem Weiterkommen etwas versüßt oder ob die Elversberger den miserablen Start noch verschlimmern, wird sich zeigen - wenn Sie das Spiel Elversberg - Bochum live verfolgen möchten, haben wir die Infos für Sie: Übertragung im TV und Live-Stream, einen Live-Ticker und alle sonstigen wichtigen Informationen rund um das Spiel Elversberg gegen Bochum.

Video: SID

Elversberg - Bochum im DFB-Pokal 2022/23: Termin und Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Am ersten Spieltag der 2. Runde im DFB-Pokal 2022/23 trifft der VfL Bochum auf den SV Elversberg. Termin für das Pokalspiel ist der 18. Oktober, Anstoß ist um 20.45 Uhr in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde in Elversberg. Die weiteren Termine für die Spiele im DFB-Pokal 2022/23 haben wir in unserer Übersicht für Sie zusammengefasst: DFB-Pokal: Spielplan und Live-Ticker 2022/2023.

Elversberg gegen Bochum im Free-TV? Übertragung live im TV und Stream

Werden die Spiele des DFB-Pokals 2022/23 im Free-TV übertragen? Eine Zusammenstellung aller Spiele und deren Ausstrahlung gibt es in unserem Artikel "DFB-Pokal 2022/23: Übertragung im Free-TV und Stream". Das Spiel zwischen Elversberg und Bochum wird allerdings nicht im Free-TV ausgestrahlt, sondern nur im Pay-TV und kostenpflichtigen Stream von Sky.

Alle Einzelheiten zu der Partie SV Elversberg vs. VfL Bochum in Steckbrief-Format:

Spiel: Elversberg - Bochum , 2. Runde im DFB-Pokal 2022/23

- , 2. Runde im DFB-Pokal 2022/23 Datum: Dienstag, 18. Oktober 2022

Dienstag, 18. Oktober 2022 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde, Elversberg

Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde, Übertragung im Free-TV: /

/ Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: wow

DFB-Pokal 2022/23: Elversberg vs. Bochum live - Ergebnis, Aufstellung, Spielstand im Liveticker

Sie wollen keine 24,99 Euro im Monat für wow bezahlen, aber trotzdem über alle Entwicklungen in der Partie Elversberg - Bochum informiert sein? Wir präsentieren: Unseren Live-Ticker.

DFB-Pokal 2022/23: Elversberg - Bochum - Bilanz und Infos

Laut dem DFB sind die beiden Teams bisher noch nicht aufeinandergetroffen.

Deshalb haben wir die beiden Zusammenfassungen der ersten Runde im DFB-Pokal 2022/23 herausgesucht und für Sie verlinkt.

(AZ)