Deutschland - Dänemark heute im Achtelfinale der EM 2024: Übertragung live im Free-TV und Stream

Im Achtelfinale der EM 2024 trifft Deutschland auf Dänemark. Wann findet das Spiel statt und wo wird es live im Free-TV und Stream übertragen? Die Infos gibt es hier.

Nach einer erfolgreichen Gruppenphase hat es Deutschland bei der EM 2024 im eigenen Land ins Achtelfinale geschafft. Im Gegensatz zu den großen Turnieren der letzten Jahre war es diesmal nicht der Auftakt, der dem DFB-Team Schwierigkeiten bereitete. Auch das verflixte zweite Spiel gegen Ungarn ging diesmal mit einem 2:0 erfolgreich für Deutschland zu Ende. Neuer musste zwar die eine oder andere Glanzparade hinlegen, doch letztendlich konnte sich das Team von Julian Nagelsmann ohne Gegentor schon im zweiten Spiel sicher für das Achtelfinale qualifizieren.

Schwieriger wurde es dann im dritten Gruppenspiel gegen die Schweiz. Der Nati gelang es über das gesamte Spiel hinweg eisern zu verteidigen, sie blieben jedoch über Konter auch im Angriff gefährlich. Das wurde den deutschen Fußballern spätestens in der 28. Minute klar, als Dan Ndoye den Führungstreffer für die Schweiz erzielte. Obwohl die DFB-Elf mehr als doppelt so viel Ballbesitz hatte, sah es nicht so aus, als würden Musiala, Wirtz und Havertz die starke Abwehr überwinden können. Gleiches schien auch für die eingewechselten Joker Sané und Füllkrug zu gelten, bis "Lücke" dann in der Nachspielzeit mit einem exzellent platzierten Kopfball für Erlösung sorgte. Das 1:1 als Endergebnis reichte für Deutschland aus, um die Gruppe A als Sieger zu verlassen. Nach den Spielen in Gruppe C steht nun auch der Gegner fest: Dänemark hat es ohne Sieg mit drei Unentschieden in die K.o.-Runde geschafft.

Wann findet das Spiel Deutschland - Dänemark im Achtelfinale der EM 2024 statt? Wo wird die Partie übertragen und gibt es das Match auch im Free-TV zu sehen? Alle Infos zum ersten K.o.-Rundenspiel der deutschen Nationalmannschaft haben wir hier für Sie.

Deutschland - Dänemark im EM-Achtelfinale 2024: Termin und Uhrzeit für den Anstoß

Laut Spielplan der EM 2024 findet das Achtelfinale zwischen Deutschland und Dänemark heute am 29. Juni statt. Der Anpfiff erfolgt um 21 Uhr. Gespielt wird im Signal Iduna Park in Dortmund. Das BVB Stadion ist eine von insgesamt zehn EM-Spielstätten, in denen das Turnier ausgetragen wird.

Deutschland gegen Dänemark live im Free-TV und Stream: Übertragung des EM-Achtelfinales 2024

Die Übertragung der EM 2024 übernehmen für alle Deutschland-Spiele ARD und ZDF. Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender zeigen insgesamt 32 Spiele des Turniers, darunter die Viertel- und Halbfinals sowie das große Finale am 14. Juli. Ausnahmslos alle EM-Spiele gibt es allerdings nur beim kostenpflichtigen Pay-TV und Streaming-Anbieter der Telekom zu sehen: MagentaTV zeigt einige Spiele exklusiv. Vier dieser Exklusivspiele hat MagentaTV bereits in der Gruppenphase gezeigt. Bis auf ein Spiel wird es von nun an also alle Begegnungen im Free-TV zu sehen geben.

Für das Achtelfinale zwischen Deutschland und Dänemark wird die Übertragung wie bisher fortgesetzt, da auch weiterhin einer der Sender vom ZDF und der ARD die Deutschland-Spiele zeigen. Dieses Mal ist es das ZDF. Der Sender hatte als erster das Recht, für das Achtelfinale die Partien auszuwählen, die er übertragen möchte. Es ist also wenig verwunderlich, dass sie für das Deutschland-Spiel verantwortlich sind.

Alles Wichtige zur Übertragung des Achtelfinales von heute im Überblick:

Spiel : Deutschland - Dänemark , 2. Achtelfinale der EM 2024

- , 2. Achtelfinale der EM 2024 Datum: 29. Juni 2024

29. Juni 2024 Uhrzeit: Anpfiff um 21 Uhr

Anpfiff um 21 Uhr Ort: Signal Iduna Park , Dortmund

, Übertragung im Free-TV: ZDF

Übertragung im Stream: ZDF , Magenta-TV

EM 2024 Achtelfinale: Deutschland vs. Dänemark im Live-Ticker - Highlights, Tore und Aufstellung

Man kann zwar alle Deutschland-Spiele kostenlos live im Free-TV und Stream sehen, doch falls Sie es am Abend des 29. Junis nicht rechtzeitig vor den Fernseher schaffen, haben wir eine Alternative für Sie: unseren Live-Ticker. Hier werden Sie nicht nur über die Highlights, Tore und Karten des Achtelfinales informiert, Sie erhalten auch wissenswerte Hintergrundinfos zum Verlauf des Turniers.

Deutschland - Dänemark im Achtelfinale der EM 2024: Bilanz der beiden Teams

Laut fussballdaten.de standen sich Deutschland und Dänemark 28 Mal auf dem Rasen gegenüber. 15 Spiele gingen an Deutschland, achtmal gewann Dänemark und fünfmal trennten sich die beiden Nationalteams unentschieden. Bei einem großen Turnier sind sich die Teams zuletzt 2012 begegnet. Damals gewann Deutschland mit 2:1. Die beiden letzten Testspiele gingen jeweils mit 1:1 unentschieden aus. Deutschland geht als klarer Favorit in das Achtelfinale am Samstag.