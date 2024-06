Im zweiten Spiel der DFB-Elf in der Gruppenphase der EM 2024 spielt Deutschland gegen Ungarn. Infos rund um Übertragung, Termin, Uhrzeit sowie einen Live-Ticker gibt es hier.

Nach dem sensationellen EM-Auftakt gegen Schottland geht es für Deutschland gegen das Nationalteam aus Ungarn weiter. Bei der EM 2024 im eigenen Land will die Mannschaft unter der Führung von Julian Nagelsmann die Begeisterung der Fans an für deutschen Fußball neu entfachen. Das Erreichen der K.o.-Runde ist also Pflicht für den DFB-Kader. Wie schon bei den Testspielen wird İlkay Gündoğan auch in der Gruppenphase der EM die Kapitänsbinde tragen - auch wenn seine Leistungen vor dem Turnier mehrfach kritisch hinterfragt wurden. Seine großartige Leistung im Schottland-Spiel dürfte jedoch die meisten Zweifel ausgeräumt haben.

Wann steht das Gruppenspiel zwischen Deutschland und Ungarn am zweiten Spieltag der EM 2024 an? Wann ist der Anstoß und wo kann man die Partie live im Free-TV und Stream verfolgen? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zum zweiten Gruppenspiel der DFB-Elf haben wir hier für Sie.

EM 2024: Deutschland vs. Ungarn - Termin und Uhrzeit für den Anstoß

Laut Spielplan der EM 2024 treffen Deutschland und Ungarn am 19. Juni 2024 aufeinander. Der Anstoß erfolgt um 18 Uhr in der Stuttgart Arena im Stadtteil Bad Cannstatt. Die zehn EM-Stadien wurden für das Turnier übrigens zum Teil von der UEFA umbenannt. Hintergrund ist, dass die Sponsorennamen nicht genannt werden dürfen. Das Stadion in Stuttgart heißt eigentlich MHPArena.

Deutschland - Ungarn live im Free-TV und Stream: Übertragung der EM 2024

Für die Übertragung der EM 2024 sind in Deutschland mehrere Anbieter zuständig. Das komplette Rechtepaket hat sich die Telekom für MagentaTV gesichert - der Streaming und Pay-TV-Anbieter zeigt alle Spiele des Turniers in voller Länge. Die Begegnungen ohne deutsche Beteiligung in Gruppe A gibt es unter anderem exklusiv bei MagentaTV zu sehen. Ein Abo ist derzeit für 10 Euro im Monat zu haben.

Die meisten Spiele der EM 2024 in Deutschland gibt es jedoch auch kostenlos im Free-TV zu sehen. ARD und ZDF zeigen alle Partien mit deutscher Beteiligung und übertragen insgesamt 32 Begegnungen. Auch RTL mischt bei der EM 2024 mit: Der Privatsender zeigt 12 EM-Spiele. Für die Übertragung der Partie zwischen Deutschland und Ungarn am zweiten Spieltag des Turniers ist die ARD zuständig. Der öffentlich-rechtliche Sender zeigt das Spiel sowohl im Free-TV als auch online im hauseigenen Live-Stream.

Hier noch einmal alle Infos zur Übertragung der Partie Deutschland - Ungarn im Überblick:

Spiel: Deutschland - Ungarn , Gruppenphase EM 2024, Gruppe A

- , EM 2024, Gruppe A Datum: 19. Juni 2024

19. Juni 2024 Uhrzeit : Anpfiff um 18 Uhr

Anpfiff um 18 Uhr Ort: MHPArena, Stuttgart

MHPArena, Übertragung im Free-TV: ARD

Übertragung im Stream: ARD , Magenta-TV

EM 2024: Deutschland gegen Ungarn im Live-Ticker - Highlights, Tore und Aufstellung

Alle Deutschland-Spiele laufen zwar im öffentlich-rechtlichen Fernsehen bei ARD und ZDF und damit im Free-TV, trotzdem haben wir hier eine Alternative für Sie, falls Sie nicht live zusehen möchten oder können: unseren Live-Ticker. Hier werden Sie nicht nur über den aktuellen Spielstand informiert, sondern finden auch die Ergebnisse aller Spiele und weitere spannende Hintergrundinfos zur Fußball-EM 2024:

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Deutschland - Ungarn bei der EM 2024: Bilanz der beiden Teams

Die Nationalteams aus Deutschland und Ungarn sind sich laut fussballdaten.de bisher 39 Mal begegnet. Ausgeglichener könnte die Statistik dabei nicht sein: Beide Mannschaften konnten sich 13 Siege sichern und 13 Begegnungen endeten in einem Unentschieden. Auch beim Torverhältnis sind die Teams nah beieinander - es steht 77:74 zugunsten der DFB-Elf. In den letzten drei Spielen konnte sich Deutschland nicht gegen das Team von Trainer Marco Rossi durchsetzen, der die ungarische Nationalmannschaft seit 2018 trainiert. Zwei Partien gingen unentschieden aus und einmal setze sich Ungarn mit 1:0 durch.